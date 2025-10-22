Fútbol
El torneo ‘East Mallorca Specials Cup’ regresa a Cala Millor
Ocho equipos participan en la segunda edición, que se disputa del 24 al 26 de octubre
El Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor ha acogido este miércoles la presentación una nueva edición de la ‘East Mallorca Specials Cup’, que se disputará del 24 al 26 de octubre en el campo de fútbol de Cala Millor. En esta segunda edición participarán ochos equipos: la Asociación Inclusión en Movimiento y la Selección Insuperables FFIB, ambos de Mallorca, la Fundación CD Toledo, la Fundación Levante UD, el SVZ Inklusion de Alemania, el Chelsea FC de Inglaterra, el Parma Calcio y la One Fundación Juventus de Italia.
El director del torneo, Tóbal Tudurí, ha destacado “los equipos que participan en el torneo”, que además “son el doble que en 2024”. El menorquín ha añadido que “es un proyecto que nos gustaría que siguiese creciendo” y por ello, se marca como objetivo “triplicar el número de participantes de cara al 2026”.
Tudurí ha estado acompañado en la presentación por el director de Deportes del Consell de Mallorca, Toni Prats; el responsable del Área de Responsabilidad Social Corporativa de la FFIB, Tolo Verd; Pau Nadal, presidente de la Asociación Inclusión en Movimiento; el jefe de ventas de Protur Hotels, Toni Sanz, y el gerente del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç, Pep Álvarez.
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
- Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
- Remontada a lo grande del Palma Futsal (11-6)
- La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: 'Si cerramos el edificio entrarían okupas
- El inspector Faustino Nogales es trasladado a la prisión de Estremera, en Madrid