El torneo ‘East Mallorca Specials Cup’ regresa a Cala Millor

El Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor ha acogido este miércoles la presentación una nueva edición de la ‘East Mallorca Specials Cup’, que se disputará del 24 al 26 de octubre en el campo de fútbol de Cala Millor. En esta segunda edición participarán ochos equipos: la Asociación Inclusión en Movimiento y la Selección Insuperables FFIB, ambos de Mallorca, la Fundación CD Toledo, la Fundación Levante UD, el SVZ Inklusion de Alemania, el Chelsea FC de Inglaterra, el Parma Calcio y la One Fundación Juventus de Italia.

El director del torneo, Tóbal Tudurí, ha destacado “los equipos que participan en el torneo”, que además “son el doble que en 2024”. El menorquín ha añadido que “es un proyecto que nos gustaría que siguiese creciendo” y por ello, se marca como objetivo “triplicar el número de participantes de cara al 2026”.

Tudurí ha estado acompañado en la presentación por el director de Deportes del Consell de Mallorca, Toni Prats; el responsable del Área de Responsabilidad Social Corporativa de la FFIB, Tolo Verd; Pau Nadal, presidente de la Asociación Inclusión en Movimiento; el jefe de ventas de Protur Hotels, Toni Sanz, y el gerente del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç, Pep Álvarez.