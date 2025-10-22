Fútbol sala
El Palma Futsal regala una entrada de Champions a los socios que no fueron a Galatzó
El club premia a los abonados que se quedaron sin sitio en el partido jugado en Calvià ante el Peñíscola por las obras en Son Moix
El Illes Balears Palma Futsal entregará este sábado una entrada adicional para la Main Round de la UEFA Futsal Champions League a todos los socios que no pudieron asistir al partido correspondiente a la jornada 4 ante el Servigroup Peñíscola, disputado en el Poliesportiu Galatzó debido al retraso en las obras de sustitución de la pista en Son Moix.
Conscientes de que muchos abonados no pudieron acceder al pabellón de Calvià por cuestiones de aforo limitado, el club ha valorado diversas opciones para compensar a los afectados y ha decidido que la mejor forma de hacerlo era abonando íntegramente una entrada extra por socio para los partidos de la ronda principal del torneo continental, que se celebrará en Son Moix los días 29, 30 de octubre y 1 de noviembre. El objetivo es que cada abonado pueda invitar a un familiar o amigo y compartir con él la experiencia única de vivir en casa la competición europea más importante de clubes.
Las entradas se podrán recoger este sábado 26 de octubre a partir de las 19:00 horas en taquillas, coincidiendo con el partido ante Movistar Inter. Para retirar la entrada será imprescindible presentar el abono en formato digital o físico. La entrega se realizará hasta agotar existencias por cuestiones de aforo.
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
- Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
- Remontada a lo grande del Palma Futsal (11-6)
- La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: 'Si cerramos el edificio entrarían okupas
- El inspector Faustino Nogales es trasladado a la prisión de Estremera, en Madrid