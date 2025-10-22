El Palma Futsal regala una entrada de Champions a los socios que no fueron a Galatzó

El Illes Balears Palma Futsal entregará este sábado una entrada adicional para la Main Round de la UEFA Futsal Champions League a todos los socios que no pudieron asistir al partido correspondiente a la jornada 4 ante el Servigroup Peñíscola, disputado en el Poliesportiu Galatzó debido al retraso en las obras de sustitución de la pista en Son Moix.

Conscientes de que muchos abonados no pudieron acceder al pabellón de Calvià por cuestiones de aforo limitado, el club ha valorado diversas opciones para compensar a los afectados y ha decidido que la mejor forma de hacerlo era abonando íntegramente una entrada extra por socio para los partidos de la ronda principal del torneo continental, que se celebrará en Son Moix los días 29, 30 de octubre y 1 de noviembre. El objetivo es que cada abonado pueda invitar a un familiar o amigo y compartir con él la experiencia única de vivir en casa la competición europea más importante de clubes.

Las entradas se podrán recoger este sábado 26 de octubre a partir de las 19:00 horas en taquillas, coincidiendo con el partido ante Movistar Inter. Para retirar la entrada será imprescindible presentar el abono en formato digital o físico. La entrega se realizará hasta agotar existencias por cuestiones de aforo.