La Mallorca Paracycling Tour cumple su novena edición

Mallorca vivirá entre el viernes y el domingo (24 al 26 de octubre) la novena edición de la Mallorca Paracycling Tour. Se trata de una carrera de ciclismo paralímpico de 3 días de competición en la que se reúnen los mejores handbikers profesionales y amateurs. La aventura, la competición y los paisajes más espectaculares de la isla son la esencia de MPT, con la misión de generar actividades y eventos de deporte adaptado y especialmente de paraciclismo en la sociedad.

Historia: Mallorca Paracycling Tour

En 2014 se daba la salida a la primera edición de Mallorca Handbike Tour. Lo que iba a ser la primera prueba cicloturista de ciclismo adaptado en la isla, acabó reuniendo a parte de los mejores handbikers del mundo. Karen Darke permitió dar a conocer la prueba internacionalmente. En 2015 y 2016 la prueba creció en número y en el nivel de los deportistas. En 2016, después de los Juegos Paralímpicos de Río, se alcanzó el máximo número de nacionalidades, incluida la asistencia del equipo nacional de Japón.

En 2020-2021 se decidió apostar por todas las modalidades del ciclismo adaptado y nació la Mallorca Paracycling Tour, manteniendo la esencia y buscando mejorar la inclusión, diversidad y visibilidad del deporte adaptado.

Recorrido: Mallorca Paracycling Tour

Del viernes 24 al domingo 26, Mallorca se llenará de ciclistas paralímpicos para completar las tres jornadas de competición de la prueba.

Todo arrancará con un circuito en Muro de 11’4 kilómetros, a los que se darán diferentes vueltas en función de cada categoría. Con salida a las 10h, los participantes de H1 y H2 completarán 2 giros; los de H3 y H5 un total de 4 vueltas mientras que las bicis realizarán 5 vueltas para completar 57 kilómetros de recorrido.

La segunda jornada será la etapa reina, con salida desde el Hotel Viva Blue en Platja de Alcúdia, recorriendo la Bahía de Pollença y buscando Formentor. Los ciclistas afrontaran una dura ida y vuelta al Faro de Formentor, por un itinerario totalmente cerrado al tráfico, por donde disfrutar del más puro entorno natural de la isla. Se llegará a la meta, por una última rápida bajada desd el Mirador de la Creu hasta el Port de Pollença donde estará situada la línea de meta tras 45 kilómetros espectaculares.

El cierre de la Mallorca Paracycling Tour se realizará con una contrarreloj con salida y meta en Sa Pobla. Un total de 13’8 kilómetros de ida y vuelta hacia Platja de Muro que servirán para el esfuerzo de cada participante, en su pelea por marcar el mejor tiempo. Desnivel casi nulo y mucha emoción para concluir la competición.

El mallorquín Joan Reinoso, en una prueba con la selección española de paraciclismo / AARTINE SALOMON

Joan Reinoso

Año tras año, una serie de ciclistas forman parte de la competición y con su experiencia y trayectoria, inspiran al resto de participantes a disfrutar de una competición única. Uno de ellos es el inquer Joan Reinoso.

Representante de la selección española de ciclismo adaptado, el mallorquín se suma como embajador de la Mallorca Paracycling Tour. Nació en Inca un 10 de julio de 1991. Amante del deporte, de su querida isla y de su familia. Un 6 de mayo de 2012 lo cambió todo; mientras hacia de barquero en una competición de pesca submarina, una tormenta de verano irrumpió en la Bahía de Pollensa y un rayo cayó sobre él. Un grave accidente por el que tuvo que trabajar mucho para llegar hasta aquí. Tras su larga baja, decidió nadar el segmento de aguas abiertas del Ironman 70.3, pero finalmente se acabó enamorado del ciclismo.

«Son muchas horas de trabajo, pero tarde o temprano los resultados salen», señala. Y así lo ha demostrado en multitud de ocasiones. Fue oro y bronce en la pasada Copa del Mundo celebrada en Oostende, debutó con la Selección española en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica en 2017 donde logró medalla de bronce, 6º en Emmen en 2019 y desde hace muy poco es el nuevo campeón del mundo. «Es sacrificado, pero es lo bonito del deporte», así finalizaba sus declaraciones tras ganar su primer maillot arcoíris.