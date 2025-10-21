Fútbol sala
El Palma Futsal rompe un nuevo récord en Primera División
El equipo alcanza por primera vez los once goles en un partido liguero y establece un nuevo registro histórico en Son Moix
El Illes Balears Palma Futsal firmó este lunes una noche de locura ofensiva para la historia. La victoria por 11-6 frente al Noia Portus Apostoli supone el récord absoluto de goles anotados por el conjunto mallorquín en un partido de Primera División.
Hasta ahora, nunca se habían superado los 10 goles en un encuentro liguero. Los únicos precedentes databan de la temporada 2011/12, con un 3-10 en la pista del Talavera, y de la temporada 2014/15, con un 2-10 ante el Prone Lugo. La única vez que el equipo había alcanzado los 11 goles fue en competición europea, en su debut en la UEFA Futsal Champions League en 2022, con un histórico 11-3 al Sporting de París en Bélgica tras remontar un 0-3. Pero en liga, jamás se había pasado de la decena.
Además, el dato cobra aún más relevancia porque Son Moix nunca había presenciado más de 9 goles del Illes Balears Palma Futsal como local. Lo de este lunes rompe todos los techos conocidos hasta la fecha. Un registro que refuerza el enorme potencial ofensivo de un equipo que, pese a saber que hay aspectos defensivos por ajustar, es capaz de desplegar un arsenal imparable cuando se activa.
La noche fue aún más especial por el ambiente. 2500 espectadores encendieron el infierno de Son Moix en una cita marcada por las remontadas —hasta cuatro durante el partido— y un despliegue ofensivo coral, con ocho goleadores distintos.
Mario Rivillos abrió la lata con el primer tanto en casa tras 37 días sin fútbol sala. Lucão empató el 2-2 con una gran acción individual y anotó el 4-4 tras un robo en primera línea. Fabinho, con un derechazo, colocó el 3-3 y luego asistió a Machado para el empate a cinco. Ernesto, que cumplía años, asumió galones con un doblete decisivo: el 6-5 tras una pérdida rival y el 7-5 con una definición certera. Deivão colocó el 8-5 con un disparo entre las piernas de Peixe tras pase de David Peña. Lin y Machado ampliaron la renta, y Mateus Maia cerró la cuenta con el undécimo justo antes del final.
