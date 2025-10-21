Palma acogerá este domingo la 10ª edición de la carrera benéfica contra el cáncer con pruebas infantiles como novedad

La décima edición de la carrera 'Mallorca en marcha contra el cáncer' se celebrará este domingo por las calles de Palma, en la que también habrá pruebas orientadas a los más pequeños como novedad.

Esta iniciativa, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación y apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad y cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han asistido a la presentación de la marcha en el parque de la Mar.

Galmés ha destacado que el Consell reafirma así su compromiso con "la salud, la solidaridad y la promoción de hábitos de vida saludables". "El Consell se alegra poder contribuir a una jornada que ya es una tradición y muestra la gran concienciación de los mallorquines en relación al cáncer", ha apuntado.

Por su parte, Bestard ha añadido que, un año más, el Consell quiere apoyar a las personas que sufren la enfermedad y a sus familias. "Es necesario visibilizar y concienciar sobre la enfermedad", ha alegado.

Se espera que miles de personas participen en la carrera, ya que este domingo celebrará dos pruebas solidarias, las dos con salida y llegada en la avenida Antoni Maura, junto al Parque del Mar. La carrera Open, de ocho kilómetros --dos vueltas al circuito urbano por el centro de la ciudad, cerrado al tráfico-- y una Caminata Popular de cuatro kilómetros, no competitiva.

La novedad de este año son las carreras infantiles que se celebrarán, por primera vez, con el apoyo del Consell de Mallorca en las que pueden participar niños desde 3 y hasta 12 años, y obsequiará a todos los participantes de hasta 14 años con una camiseta conmemorativa y una medalla.