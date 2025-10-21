Internacional
La nueva aventura de Sebastian Wade, canterano del Mallorca
El defensa central se marchó el pasado agosto al Septemvri Sofia, equipo de la Primera División de Bulgaria, procedente del filial del club bermellón
Sebastian Wade (Palma, 2003) emprendió el pasado mes de agosto otra de sus aventuras. Tras haber pasado por Vila-real, Turín, e incluso Emiratos Árabes, para después regresar a Mallorca, el defensa central se marchó a Bulgaría tras finalizar su estancia en el filial del club bermellón.
Tras haber salido en 2019, el canterano volvió a la isla en febrero de 2024 para ponerse a las ordenes de Gustavo Siviero en el Mallorca B. Su buen rendimiento, siendo una de las piezas claves del ascenso a Segunda RFEF en la 23/24, le permitió entrar en alguna convocatoria con el primer equipo la temporada pasada. Arrasate le abrió las puertas para viajar a Pucela en la jornada 8 ante las bajas de Martin Valjent y Van der Heyden en aquel momento.
Wade se despidió del Mallorca en agosto, después del descenso a Tercera RFEF, para macharse al Septemvri Sofia, conjunto de la Primera División de Bulgaria. Allí, se ha hecho con la titularidad en los últimos partidos, aunque en lo colectivo no le está yendo como desearía. Su equipo se sitúa en la penúltima posición de la tabla.
- Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en la calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
- Las casas para ricos de Mallorca se van al alquiler de temporada para evitar morosos
- Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
- Detectada por primera vez en Palma la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
- Arranca la reforma del edificio histórico de Cecili Metel en el centro de Palma después de 15 años cerrado
- Remontada a lo grande del Palma Futsal (11-6)