La nueva aventura de Sebastian Wade, canterano del Mallorca

El defensa central se marchó el pasado agosto al Septemvri Sofia, equipo de la Primera División de Bulgaria, procedente del filial del club bermellón

Wade, posando con la camiseta del Septemvri Sofia.

Wade, posando con la camiseta del Septemvri Sofia. / S.W.

Sergi Fullana

Sebastian Wade (Palma, 2003) emprendió el pasado mes de agosto otra de sus aventuras. Tras haber pasado por Vila-real, Turín, e incluso Emiratos Árabes, para después regresar a Mallorca, el defensa central se marchó a Bulgaría tras finalizar su estancia en el filial del club bermellón.

Tras haber salido en 2019, el canterano volvió a la isla en febrero de 2024 para ponerse a las ordenes de Gustavo Siviero en el Mallorca B. Su buen rendimiento, siendo una de las piezas claves del ascenso a Segunda RFEF en la 23/24, le permitió entrar en alguna convocatoria con el primer equipo la temporada pasada. Arrasate le abrió las puertas para viajar a Pucela en la jornada 8 ante las bajas de Martin Valjent y Van der Heyden en aquel momento.

Wade se despidió del Mallorca en agosto, después del descenso a Tercera RFEF, para macharse al Septemvri Sofia, conjunto de la Primera División de Bulgaria. Allí, se ha hecho con la titularidad en los últimos partidos, aunque en lo colectivo no le está yendo como desearía. Su equipo se sitúa en la penúltima posición de la tabla.

