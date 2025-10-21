Fútbol | RCD Mallorca
Marco Asensio se entona en el Fenerbahçe
El futbolista calvianer lleva dos goles en el equipo turco, el último sirvió para amarrar la victoria
Marco Asensio se adapta a cualquier destino. Su llegada al Fenerbahçe este verano sorprendió, pero en su sexto partido como titular ya marca y da puntos decisivos a los suyos. Su técnico Domenico Tedesco le ha retrasado su posición, ya no juega ni por las bandas ni como mediapunta y ahora se está habituando a jugar como centrocampista. Su rendimiento sigue siendo bueno.
Lleva dos goles en la Superliga turca y pelea por no descolgarse del primer puesto, que lo marca el Galatasaray, y le saca seis puntos. Está siendo un inicio irregular para el Fenerbahçe, que después de nueve encuentros en el campeonato doméstico suma cinco victorias y cuatro empates.
En el último partido, el jugador calvianer anotó en el minuto 41 el 2-0, pero no fue suficiente para lograr una victoria cómoda, ya que el tanto de Serginho puso emoción en el duelo contra el Karagumruk. Después de la victoria, el mallorquín se mostró satisfecho: "Estoy muy contento por el triunfo. Los tres puntos que conseguimos fueron importantes. No hay partidos fáciles en esta liga. Ganar ante nuestra afición fue importante. Espero que el gol que marqué nos ayude a anotar muchos más en el futuro”.
Este jueves se enfrentan en casa al Stuttgart en el tercer partido de la liguilla de Europa League. Ganaron uno y perdieron otro, como el cuadro alemán. Para pasar a la siguiente fase, deberían vencer para no complicarse.
