El mallorquín David Ferrer marca el primer gol del Pafos en la Youth League

El mallorquín David Ferrer ya forma parte de la historia del Pafos. El joven delantero ha sido el autor del primer gol del conjunto chipriota en la Youth League, contribuyendo a la victoria por 1-3 frente al Kairat Almaty.

El palmesano debutó en la competición el pasado 30 de septiembre ante el Bayern Múnich tras haber salido pocas semanas antes del Real Mallorca, en un partido que terminó con derrota por 0-3. En su segundo encuentro, la fortuna ha cambiado de lado y Ferrer se ha convertido en uno de los protagonistas del primer triunfo del juvenil del Pafos en Europa.

Tras una victoria y dos derrotas en las tres jornadas disputadas de la fase de liguilla, el conjunto chipriota mantiene opciones de clasificación a la siguiente ronda. A diferencia de la Champions League, donde avanzan 24 equipos, en la Youth League solo lo hacen los 22 primeros.