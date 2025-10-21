Internacional
El mallorquín David Ferrer marca el primer gol del Pafos en la Youth League
El exjugador del División de Honor del Real Mallorca ha sido uno de los protagonistas del primer triunfo del juvenil del club chipriota en Europa (1-3 vs. Kairat Almaty)
El mallorquín David Ferrer ya forma parte de la historia del Pafos. El joven delantero ha sido el autor del primer gol del conjunto chipriota en la Youth League, contribuyendo a la victoria por 1-3 frente al Kairat Almaty.
El palmesano debutó en la competición el pasado 30 de septiembre ante el Bayern Múnich tras haber salido pocas semanas antes del Real Mallorca, en un partido que terminó con derrota por 0-3. En su segundo encuentro, la fortuna ha cambiado de lado y Ferrer se ha convertido en uno de los protagonistas del primer triunfo del juvenil del Pafos en Europa.
Tras una victoria y dos derrotas en las tres jornadas disputadas de la fase de liguilla, el conjunto chipriota mantiene opciones de clasificación a la siguiente ronda. A diferencia de la Champions League, donde avanzan 24 equipos, en la Youth League solo lo hacen los 22 primeros.
- Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en la calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
- Las casas para ricos de Mallorca se van al alquiler de temporada para evitar morosos
- Arranca la reforma del edificio histórico de Cecili Metel en el centro de Palma después de 15 años cerrado
- ELA Baleares exige al alcalde de Palma que se retracte por avalar que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados
- Detectada por primera vez en Palma la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
- Un juez impide a un preso de Palma un encuentro íntimo con su nueva novia