Baloncesto
L'opinió de J.M. Arbucias: Els tres partits del Fibwi i la comprensible derrota del Palmer
Després dels partits els entrenadors fan una roda de premsa, comenten les seves impressions i exposen les seves opinions. Solen fer un resum del que s’ha vist al parquet i hem de reconèixer que són – sempre hi ha algunes excepcions que no demostren l’objectivitat necessària – molt encertats i il·lustratius, aquests resums, perquè el coneixement que tenen de totes les circumstàncies és absolut.
Pablo Cano, entrenador del Fibwi, explicà que havien jugat un gran primer temps ofensiu, fruit del compromís defensiu sobre la pilota, que, quan les cames començaren a fallar, el partit canvià i que finalment aparegué Aramburu que convertí els dos triples decisius. Una síntesi impecable, la del tècnic uruguaià, que reflecteix els tres partits que disputaren els seus.
El primer durà 22 minuts i els fibwis foren superiors als castellans, que no aprofitaren quasi mai l’avantatge de centímetres dels seus jugadors, que perderen moltes pilotes, que en robaren poquíssimes i que disposaren de menys possessions que els locals. L’encert ofensiu del Fibwi fou més que notable, més intens i amb molts noms propis: Bracey, Vázquez, Capalbo, Bombino (MVP compartit de la jornada), les puntes de llança d’un equip que enamorà. Aquest primer matx acabà quan restaven 8 minuts per finalitzar el tercer quart i el marcador reflectia el 63-41.
El segon arribà fins quan restaven 3:30 minuts per tancar el matx. Zamora fou l’equip al qual aspira el seu tècnic, Saulo Hernández, exjugador del Bahía. Jugà més intens i més vertical (no tenia res a perdre), i dominà quasi tots els registres. Superà els locals, que no trobaven solucions, que desaparegueren (Vázquez 0 punts, Bracey 2, Bombino 4...), que mostraren unes constants vitals molt dèbils i que desembocà en el 77-77, quan faltava poc més de 3 minuts.
I en el tercer (11-6) els de Ciutat curiosament revifaren i aprofitaren algunes males lectures dels visitants en situacions cabdals, amb un clar protagonista, l’heroi, Jon Ander Aramburu, que clavà dos triples consecutius i decisius, i que permeté sospirar Son Moix.
A l’altra vorera del carrer, la del Palmer Basket, els homes de Marco Justo divendres sumaren una nova i comprensible derrota al Coliseum de Corunya. A la roda de premsa posterior, el preparador canari reconegué la justícia del resultat, que el seu equip patí la manca de centímetres – recordem que espera l’arribada d’un jugador interior important – i que el comportament dels seus jugadors el deixava content.
El Palmer competí i, fruit d’aquest saber estar en pista, el resultat de la primera part: 44-46. Tot un èxit, tenint en compte la realitat present de cada equip. A la segona part, la lògica s’imposà i els locals demostraren la seva superioritat pressupostària. Justo demanà també temps per fer funcionar la maquinària i es mostrà convençut que el camí recorregut era el correcte.
Bons minuts de Hollowell, Carralero, Dike i Scariolo. Per cert, la paciència amb Marinus N’Guessan s’esgotà i, per això ja no forma part de la plantilla. Veurem la que necessitaran jugadors com Mat Frierson i Ismael Massoud, que encara, si han de ser jugadors importants, ho han de demostrar.
