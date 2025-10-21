El Fibwi Palma cae eliminado y el Palmer Basket sigue vivo en la Copa de España

Sorpresa en Son Moix, en donde este martes el Fibwi Palma se ha visto superado por el Súper Agropal Palencia (78-79) en los dieciseisavos de final de la Copa de España. La derrota deja fuera del torneo a los mallorquines.

Partido igualado, en el que los visitantes fueron casi siempre por delante en el marcador tras un 0-5 de salida que los jugadores de Pablo Cano no supieron remontar en el primer cuarto (18-20). La reacción en la segunda manga no fue suficiente y al descanso la desventaja era de 40-43. El Fibwi encaró el último periodo por detrás (59-63) y volteó el marcador (76-72), pero no supo gestionar los minutos finales.

El palmer, mejor tras el descanso

Un buen tercer cuarto y un más que aceptable último parcial le dieron al Palmer Basket Mallorca la victoria (79-89) en su visita al Inveready Gipuzkoa, en esta primera eliminatoria –a partido único– de la Copa de España de baloncesto.

Tras un buen arranque (13-22), el Palmer no supo mantener su ventaja en el segundo cuarto (25-17). Tras el descanso (38-39) volvió a mostrarse más seguro en defensa y ataque el equipo dirigido por Marco Justo, para firmar un 16-24 que le permitió encarar el último periodo con una ventaja (54-63) que supo mantener (22-23). Se enfrentará al Estudiantes en octavos de final.