Baloncesto
El Fibwi Palma cae eliminado y el Palmer Basket sigue vivo en la Copa de España
El equipo palmesano cede en el tramo final tras remontar a un Palencia que mandó desde el inicio
Los de Marco Justo se enfrentarán al Estudiantes en la ronda de octavos de final
Sorpresa en Son Moix, en donde este martes el Fibwi Palma se ha visto superado por el Súper Agropal Palencia (78-79) en los dieciseisavos de final de la Copa de España. La derrota deja fuera del torneo a los mallorquines.
Partido igualado, en el que los visitantes fueron casi siempre por delante en el marcador tras un 0-5 de salida que los jugadores de Pablo Cano no supieron remontar en el primer cuarto (18-20). La reacción en la segunda manga no fue suficiente y al descanso la desventaja era de 40-43. El Fibwi encaró el último periodo por detrás (59-63) y volteó el marcador (76-72), pero no supo gestionar los minutos finales.
El palmer, mejor tras el descanso
Un buen tercer cuarto y un más que aceptable último parcial le dieron al Palmer Basket Mallorca la victoria (79-89) en su visita al Inveready Gipuzkoa, en esta primera eliminatoria –a partido único– de la Copa de España de baloncesto.
Tras un buen arranque (13-22), el Palmer no supo mantener su ventaja en el segundo cuarto (25-17). Tras el descanso (38-39) volvió a mostrarse más seguro en defensa y ataque el equipo dirigido por Marco Justo, para firmar un 16-24 que le permitió encarar el último periodo con una ventaja (54-63) que supo mantener (22-23). Se enfrentará al Estudiantes en octavos de final.
