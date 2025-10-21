El espíritu de los clásicos modernos desembarca en el RCN Palma

El astillero líder de los “clásicos modernos” desembarca esta semana en el Real Club Náutico de Palma para disputar la Spirit Yachts Med Cup 2025, una cita que reunirá desde este jueves 23 al 26 de octubre a algunos de los veleros más elegantes y exclusivos del mundo. La regata, organizada por el RCNP en colaboración con el astillero británico Spirit, constará de cuatro mangas costeras, una por jornada, dentro de los límites de la Bahía de Palma.

La flota estará dividida en dos clases en función de la eslora y el rendimiento de las embarcaciones. En Class 1 competirán los imponentes Geist, Elvis, Anima II y An Mei II, con el majestuoso Geist (de 33,9 metros de eslora, el mayor yate de madera jamás construido por Spirit) como referente de la categoría. La Class 2 reunirá a Happy Forever, Flight of Durgan y Legolas, este último con 14 metros de eslora, el más pequeño de la flota. Todos ellos representan a la perfección el concepto de “modern classics” que define a Spirit Yachts: veleros construidos artesanalmente en madera con líneas atemporales, combinadas con la tecnología náutica más avanzada.

La Spirit Yachts Med Cup 2025 llega apenas unas semanas después de que el Real Club Náutico de Palma acogiera el Campeonato de Europa de la clase Cape 3. Con esta regata, el RCNP pondrá el broche de oro a su calendario de eventos internacionales de crucero, antes de centrarse en las pruebas de otras disciplinas. No obstante, el club mantendrá su intensa actividad deportiva: el tradicional Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de vela ligera se celebrará durante el puente de la Constitución, a comienzos de diciembre, mientras que las competiciones regionales de ORC continuarán hasta final de temporada con el Trofeo Bon Vent GP Sails.