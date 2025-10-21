El socio de Tebas en EEUU cancela el Villarreal-Barça en Miami

LaLiga ha informado este miércoles que el Villarreal-Barça que debía celebrarse en Miami en el próximo 20 de diciembre ha quedado cancelado. Según explica el organismo que preside Javier Tebas, ha sido el promotor del partido, Relevent, quien ha decidido cancelar el primer partido de LaLiga fuera de España por "la incertidumbre generada en España las últimas semanas".

Relevent ha tomado esta decisión el día en que debía comenzar la preventa de entradas para el encuentro en el Hard Rock Stadium. Dicha preventa se había aplazado esta misma tarde durante unas horas y finalmente el socio de Tebas en EEUU ha decidido cancelar un proyecto que ambas partes llevan persiguiendo sin éxito desde 2018. El partido, de hecho, ya no aparece en la web oficial del estadio de Florida.

La "incertidumbre" a la que apela LaLiga en su comunicado tiene que ver con el rechazo generado en el fútbol español por la deslocalización del Villarreal-Barça. Todos los partidos de la última jornada arrancaron con unos segundos de parón de los jugadores, en una protesta organizada por AFE ante la nula información que, defienden, les ha aportado LaLIga sobre un proyecto sobre el que ni siquiera fueron consultados.

Este miércoles había prevista a las 16.00 horas una reunión AFE-LaLiga que queda ya sin contenido. En paralelo, el Real Madrid estaba dispuesto a agotar cualquier resorte legal para impedir la celebración de ese partido en Miami. Después de que la UEFA y la FIFA desoyeran sus quejas, Florentino Pérez había reactivado la vía gubernamental, solicitando al CSD que frenara el proyecto.

Pese a las fuertes presiones del entorno, Tebas se había mantenido firme en la celebración del partido, agarrado al apoyo total de las directivas del Barça y el Villarreal al proyecto. Este mismo miércoles, el presidente de LaLiga había respondido públicamente a la denuncia del capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, de que la iniciativa adulteraba la competición.

