Carreras por montaña
Àngels Llobera gana la Brama Stage Run de 100 kilómetros con más de 6.200 metros de desnivel
La atleta mallorquina paró el crono en un tiempo de 14 horas, 13 minutos y 14 segundos en la carrera de etapas celebrada este fin de semana en el Pirineo Oriental
Àngels Llobera reina en Ribes de Fresser del Pirineo oriental. La atleta mallorquina venció este fin de semana en la clasificación absoluta de 100 kilómetros de la Brama Stage Run, con 6.200 metros de desnivel, por delante Ana María Carreres y Marianne Rhode en una prueba que contó con más de 250 participantes procedentes de 35 países diferentes.
Àngels Llobera paró el crono en un tiempo de 14 horas, 13 minutos y 14 segundos. Lideró la carrera en las tres etapas con autoridad, ya que al finalizar la primera parte sacó más de 22 minutos a Carreres. Finalmente, obtuvo una renta de 56 minutos y 19 segundas con la segunda y de una hora, 21 minutos y 54 segundos con la tercera.
La atleta mallorquina acabó "muy contenta" con el resultado, ya que después de tres días de competición supo jugar "muy bien" sus cartas.
Una experiencia que va más allá de la carrera
Uno de los aspectos más destacados de la BRAMA es su dimensión humana y social. Cada noche, tras las etapas, todos los corredores y voluntarios comparten la cena en el Pabellón de Ribes de Freser, con servicio de catering local.
Es un momento único de convivencia donde, además del briefing de la etapa siguiente, se realiza la entrega de premios diarios y se proyectan el vídeo y las fotos del día, creando un ambiente de emoción y compañerismo que diferencia a la BRAMA de cualquier otra carrera.
El domingo, tras la llegada de la tercera etapa, la gran barbacoa final puso el punto y final a tres días intensos de montaña, amistad y emociones compartidas.
