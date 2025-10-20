Remontada a lo grande del Palma Futsal (11-6)

Remontada a lo grande del Palma Futsal ante el Noia Portus Apostoli (11-6) para cortar la mala racha de dos jornadas seguidas perdiendo. Los de Antonio Vadillo le han dado la vuelta a un encuentro que iban perdiendo por 3-4 en el minuto 25 con una lluvia de goles en los instantes finales. Todo esto en un choque que ha presenciado el entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate.

El partido ha arrancado con una doble ocasión de los visitantes, ambas resueltas por Luan Muller. Machado ha firmado la primera ocasión del Illes Balears Palma Futsal. En una incorporación de Peixe, ha visto la amarilla por retrasar un saque de banda desplazando el balón. Altamirano ha estado a punto de anotar el 0-1 en uno contra uno ante Luan. El pívot visitante ha batido al portero local pero su disparo no ha ido entre los tres palos. Rivillos ha anotado el primer gol del partido y el primer gol en Son Moix tras 37 días sin fútbol sala.

Hasta tres ocasiones han tenido los palmesanos para aumentar la ventaja en el marcador: Fabinho se ha topado con la defensa en un libre indirecto, Alisson ha visto como Peixe salvaba uno de sus disparos lejanos y, de nuevo, Fabinho no ha sido capaz de finalizar un ataque rápido. Y del posible 2-0 al 1-1 de Macedo. El internacional portugués ha empatado el partido aprovechando un error de Ernesto. El siguiente golpe ha vuelto a ser noiés. David Pazos, tras un tuya-mía con Leozin, ha batido a Luan Muller y ha anotado el 1-2.

Dos minutos después del tanto visitante, Lucão ha superado a su defensor en banda y ha devuelto el empate al marcador. La reacción noiesa no se ha hecho esperar: Rivillos ha cometido una falta dentro del área y David Pazos ha marcado el 2-3 desde el punto de penalti. A tres minutos del final de la primera mitad, Fabinho, con un espectacular derechazo, ha vuelto a colocar el empate en el luminoso. Con este sexto gol, ha concluido una eléctrica primera mitad.

Jagoba Arrasate, presenciando el partido entre el Palma Futsal y el Noia. / Palma Futsal

La segunda mitad ha arrancado de la peor de las maneras: el tercer árbitro ha expulsado con roja directa a Luan Muller por una mano fuera del área. Dennis ha sido el escogido para defender la portería del Illes Balears Palma Futsal. Noia ha sacado provecho de la superioridad numérica y ha vuelto a colocarse por delante en el marcador a los cinco minutos de la segunda mitad. Dos minutos más tarde y con el portero rival adelantado, Lin ha robado en primera línea y ha asistido para que Lucão coloque el 4-4.

Unos instantes después, Dennis ha errado un pase en mitad de pista que ha cazado Macedo para anotar el quinto gol del Noia Portus Apostoli. La alegría ha durado poco en el banquillo visitante y el partido se ha vuelto loco. Fabinho ha asistido con un derechazo a Machado para que empate, de nuevo, el partido. Y ha vuelto a adelantarse el equipo de Antonio Vadillo. Ernesto, el cumpleañero, ha asumido el protagonismo del minuto 34. Primero, castigando un error de concentración del rival y actualizando el marcador (6-5). Y luego aumentando la ventaja en el luminoso anotando el séptimo gol mallorquín.

Fabinho ha estado cerca de encontrar el octavo, pero Peixe loha evitado. David Palmas ha solicitado tiempo muerto para preparar el juego de cinco del Noia Portus Apostoli, pero la dinámica del encuentro no ha cambiado. Deivão la ha colado entre las piernas de Peixe (8-5) tras una gran asistencia de David Peña. Cuando parecía que Lin y Machado sentenciaban el encuentro con los respectivos noveno y décimo tantos, Douglas ha visto la roja por una entrada sobre David Peña. Y aún quedaban goles por ver. A escasos segundos del final, Mateus Maia ha marcado el undécimo gol de Palma e Ismael ha maquillado el resultado noiés con el sexto.

Auténtica locura para remontar un partido aupados por 2500 aficionados que encendieron el infierno de Son Moix en una noche de lunes. Tres puntazos en el regreso al feudo del Illes Balears Palma Futsal tras 37 días de éxodo.