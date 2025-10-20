Pilotades: El fútbol balear se vuelca con Xisco Quesada

Este pasado fin de semana el joven Xisco Quesada, afectado por un cáncer de páncreas, y que es un ejemplo de lucha, pasión y esfuerzo para superar la enfermedad, asistió y participó en un partido benéfico a su nombre organizado por el club San Pedro.

Finaliza con gran éxito la séptima edición de la East Mallorca Girls Cup

La séptima edición de la East Mallorca Girls Cup ha coronado al Nordsjaelland, al Madrid Club de Fútbol Femenino y al Barcelona después de tres finales llenas de emoción. Los partidos decisivos pusieron el broche de oro a cuatro de días llenos de buen fútbol y goles en la comarca del Llevant, en lo que es uno de los mejores torneos internacionales de fútbol base femenino. En categoría cadete, el Nordsjaelland de Dinamarca superó en la final al Real Madrid (3-1).

La Salle alevín, el equipo más deportivo

En infantil, el Madrid CFF doblegó al Barcelona en una emocionante final (0-1). Las azulgrana, que no pudieron retener el trofeo, malograron además una pena máxima. Y en alevín, no hubo sorpresa y el Barcelona revalidó el título con un contundente 6-0, sin dar opción a su rival, el Brommapojkarna de Suecia. Destacar en esta categoría el título que recibió el conjunto mallorquín del La Salle que fue el conjunto más deportivo.

El San Francisco juvenil cae ante el Girona

Revés del San Francisco juvenil al caer por 1-3 con el Girona en Palma en un duelo que siempre fue por detrás en el marcador. Los escolares alinearon a Mercadal, Abel Verd (Raúl Fernández), Yannick, Spencer García, Marc Alemany, Alejandro Hurtado (Coca), Xayron Gil (Jordi León ), Horrach, Lluís Quirós, Joel (Gerard Rojals) y Álvaro (Molina).

Orejuela da al Mallorca juvenil el triunfo en el 93

El Mallorca juvenil logró una espectacular remontada ante el Real Zaragoza. El cuadro rojillo llegó a perder por 0-2 y poco a poco fue remontando hasta que Luis Orejuela en la prolongación marcó el definitivo 3-2. Son Bibiloni fue un clamor. Por su parte, el Constància se trajo de Manresa un punto al empatar a cero con el Gimnàstic en un duelo muy igualado..

El Balears femenino pierde 1-0 con el Espanyol

El Balears femenino cayó por 1-0 ayer ante el Espanyol en Barcelona. Las blanquiazules, ayer de negro, jugaron con Blanca, Andrea, Joana, Marina, Fátima, Naroa, Úrsula, Abi, Neus, Joaneta y Elena.

Los favoritos ganan en la Tercera femenina

Los conjuntos favoritos ganaron a sus respectivos rivales en la quinta jornada de Liga en la Tercera femenina, en la que el Mallorca Internacional, que superó al Algaida, sigue líder. Los otros resultados fueron: Sant Lluís, 1-Manacor, 5; Ciutadella, 1-Balears B, 4; Collerense, 5-Independiente, 0: y Son Sardina, 2-Constància, 3.

El Fisiomedia arrasa y vence 7-1 al Sant Joan

El Fisiomedia Manacor firmó una contundente victoria (7-1) ante el recién ascendido Sant Joan de Vilassar, en la segunda jornada en la División de Honor juvenil. Menos fortuna tuvieron el Palma Futsal y el Viva Sports, que regresaron de vacío tras caer frente al Barça (4-1) y el Sala 5 Martorell (10-1). En el plano individual destacaron los mallorquines Iván León en el triunfo del Noia y Lluís Oliver, autor de un gol y una asistencia en la victoria del Industrias ante el Gracia), informa Joan C. Gibert.

San Roque y Juan de Ávila femenino destacan

En el Grupo B de Autonómica femenina, el San Roque sumó su segunda victoria consecutiva tras ganar 4-1 al Ciutat d’Inca, resultado que le permite liderar la tabla. En el C, el filial del Juan de Ávila se mantiene al frente gracias a su gran triunfo a domicilio ante el Inter Campos (1-5). Además, el Sant Joan celebró su primera victoria de la temporada al superar 2-1 al Son Oliva.