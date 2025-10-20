Miquel Soler, tras ser despedido del Porreres: "Hay presidentes que lo saben todo"

El entrenador Miquel Soler ha confesado sentirse "muy mal" después de ser despedido como entrenador del Porreres tras siete jornadas en la Segunda RFEF, en las que ha sumado cinco puntos y ocupar puestos de descenso, a tres del play-out.

El modesto conjunto mallorquín cayó por la mínima ante el Barbastro en casa este pasado domingo (0-1). "Lo he subido yo desde Preferente y se lo he dicho al presidente. No se puede sacar conclusiones con solamente haber jugado siete partidos, es muy poco balance. Además, hemos jugado cuatro partidos en campo ajeno, pero es su decisión. Hay presidentes que lo saben todo y ha habido muchos así en la historia y aquí parece que hay uno. El fútbol está claro que no tiene memoria. Me voy con la cabeza bien alta de haber hecho las cosas bien después de dos ascensos en tres años”, ha comentado visiblemente afectado el preparador a este diario. El Porreres ha sumado un triunfo, ante el Torrent en la cuarta jornada, y dos empates, cinco puntos para un conjunto que es la primera vez que compite en competición nacional.

La justificación del presidente

Por su parte, el presidente del club, Guillem Coloneta, que sustituirá a Soler por Jaume Mut, ha explicado el motivo de su decisión. "Nos quedamos en las puertas cada partido y las sensaciones no nos gustan. Hace ya varias semanas que especulábamos con hacer alguna cosa para empujar al grupo a ganar los partidos. Han pasado las semanas y acabamos de sumar la tercera derrota consecutiva y la decisión no ha sido fácil, pero hemos prescindido de Miquel Soler”, ha reconocido a este periódico.

Este directivo, que asegura estar arropado por su junta, ha incidido en que las sensaciones “no eran malas, pero falta algo para ganar”. “No falta ganas de ganar en los encuentros. Esta situación de quedarnos en cada partido en la orilla no nos lleva a ninguna parte, por lo que aunque sea en la séptima jornada hemos de hacer alguna cosa como hemos hecho”, dijo.

Colometa ha reconocido que el entrenador Miquel Soler se merecía más crédito. "Claro que se merecía más credibilidad por parte nuestra, pero lo que no queremos es vernos al final de la primera vuelta ya sin posibilidades de reacción y que con los fichajes de invierno sea demasiado tarde. Hemos de estar muy agradecidos a la labor de Soler, pero el equipo le falta algo para ganar los encuentros", ha insistido.

Colometa ha reconocido que esta premura para arreglar la situación deportiva del club obedece que "sabemos dónde estamos y lo que nos costado llegar hasta aquí”. “Tenemos claro que no queremos bajar y haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir la permanencia porque estar en esta Segunda RFEF es un auténtico privilegio para Porreres, además es muy complicado lograr el ascenso a esta categoría”, ha manifestado.

Este presidente ha asegurado que contactaron con Jaume Mut una vez que se había cerrado la marcha de Miquel Soler. "No hemos querido hacer nada antes hasta tener atada la marcha de Soler. No se trata de que Mut pueda ser mejor o peor que Soler, eso el tiempo lo dirá, pero nadie nunca nos podrá decir que no hemos intentado salvar al equipo”, ha relatado Colometa, que ha deseado mucha suerte al nuevo entrenador que ya este martes realizará el primer entrenamiento con la plantilla bermellona. Un conjunto en el que que la mayoría de sus jugadoras fueron fichados por el anterior entrenador, Miquel Soler.