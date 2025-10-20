Mariona Caldentey, Cata Coll y Lucía Corrales se concentran con la selección española

Mariona Caldentey, Cata Coll y Lucía Corrales ya están concentradas con la selección española. Han llegado esta mañana a la Ciudad de Fútbol de Las Rozas para prepararse para la semifinal de la Liga de Naciones contra Suecia. Cuando las jugadoras han arribado les han entregado un detalle: una especie de corcho con su nombre en nombre dibujado en la camiseta. Esta tarde han completado la primera sesión de entrenamiento de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, ante decenas de aficionados a puerta abierta.

Este viernes juegan la ida en Málaga a las 20 horas y el martes 28 disputarán la vuelta en Gotemburgo a las 19 horas. La también mallorquina Patri Guijarro no ha sido convocada porque está lesionada y no se espera que vuelva a pisar el césped en lo que queda de 2025.

Cata Coll, junto a más compañeras en Las Rozas. / RFEF

Hermoso y Mapi León regresan

Jenni Hermoso y Mapi León, las dos grandes protagonistas de la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora nacional, se concentraron este lunes felices y con una sonrisa.

La delantera del Tigres UANL mexicano llevaba un año sin acudir con la selección y de hecho no estuvo en la última Eurocopa de Suiza, en tanto que la zaguera del Barcelona no lo hacía por decisión propia desde hace tres.

España no juega desde que perdió la final del torneo continental ante Inglaterra en la tanda de penaltis. Número uno del ránking de la FIFA y defensora del título, tratará de meterse en una nueva final a costa de Suecia, con la última novedad de la convocatoria de la delantera madridista Alba Redondo en lugar de Esther González, del Gotham estadounidense.

Alexia Putellas, única ausencia

Alexia Putellas, delantera del Barcelona, fue la gran ausencia del entrenamiento de este lunes de la selección española, el primero bajo las órdenes de Sonia Bermúdez, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

A pesar de que salió al campo de entrenamiento junto al resto de sus compañeras, la ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022 se retiró a los vestuarios antes de comenzar la sesión de trabajo y fue la única que no se ejercitó sobre el césped.