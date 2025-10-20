Rugby
Jornada de contrastes para los equipos mallorquines en División de Honor B
Derrota ante el Poble Nou (59-3) del Palma Rugby Unión, que sigue sin conocer la victoria esta temporada
Triunfo de El Toro Rugby contra el Hospitalet en un partido duro y tremendamente igualado (19-18)
Segunda jornada en División de Honor B y segunda derrota para el Palma Rugby Unión (59 a 3) frente al Poble Nou. Diferente le fue la situación a El Toro Rugby. En Son Caliu llegó su primer triunfo frente a un rocoso Hospitalet en un partido extremadamente igualado (19 a 18).
El Toro Rugby 19 – RC Hospitalet 18
En el caso de los calvianers, fue un precioso toma y daca entre dos quinces que se conocen bien y que para nada rehuyeron el cuerpo a cuerpo. Un golpe de castigo de los catalanes transformado por Medina fue respondido por el ensayo de Hernán Cruz (5 a 3). Pero, tres expulsiones temporales escalonadas de Jalo Piña, Martín Sánchez y Tristán Torrent dieron alas a un ‘Hospi’ que antes del descanso le dio la vuelta al parcial con un ensayo y conversión del propio Medina (5-10, descanso).
Tras el intermedio, en un abrir y cerrar de ojos Hicham El Idryssy y Jalo Piña colocaron el 12 a 10. Jerónimo Malato puso de nuevo a los catalanes con ventaja (12-15) y nuevo golpe de castigo de Medina colocaba un alarmante 12 a 18 (minuto 61). A todo esto, continuaban las expulsiones temporales por el juego duro y de fricción que ambos quinces presentaban. De esta forma, Jalo Piña se fue al vestuario a falta de 11 minutos para el final. En total, fueron cuatro las amonestaciones en una segunda parte en la que el capitán arlequinado Lucas López plantó el oval cuando parecía perdido el partido. Jeremias Salazar convirtió el adicional en un 19 a 18 que se defendió al final por parte local pese a estar de nuevo en inferioridad por exclusión temporal de Ale Fluxà.
CN Poble Nou 59 – Palma Rugby Unión 3
Sin opciones. El quince catalán barrió del CEM La Mar Bella a un Palma RU que pese a adelantarse en el marcador merced a un golpe de castigo transformado por Pedro Rava (0-3, min. 12) nunca se encontró en el partido. Los locales apenas dieron respiro a un Palma que vio como a la media parte ya les habían ‘clavado’ tres ensayos (19-3, min. 40) aunque lo peor llegaría en la segunda parte, con 6 ensayos y cinco conversiones, infligiendo un severo castigo a los mallorquines con un parcial de 40 a 0.
