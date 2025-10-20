Jordi Ramón, un mallorquín en la cima del voleibol: en el mejor equipo de la liga más potente

En una etapa en la que el voleibol español atraviesa una travesía por el desierto, el mallorquín Jordi Ramón debutará este martes con el Trentino Volley, el actual campeón de la Superlega italiana, considerada la más potente del mundo, lo que le convierte en el jugador español que más alto ha llegado desde hace más de un decenio.

A sus 26 años y después de haber militado en España, Alemania, Francia y dos años en el Cisterna Volley, un equipo de la clase media italiana al que precisamente se enfrenta este martes, Ramón llega a un club que le abre las puertas para ganar los títulos más ambiciosos bajo la batuta del exseleccionador argentino Marcelo Méndez.

En una entrevista con EFE, el receptor, natural de Sóller, relata las expectativas de su nueva etapa y confiesa que, además de levantar trofeos con el Trentino, campeón de la Liga de Campeones hace dos temporadas, su meta sería jugar con España unos Juegos Olímpicos.

Pregunta (P.) ¿Qué supone fichar por el actual campeón de la liga italiana?

Respuesta (R.) Jugar en el Trentino es un orgullo, un placer y también una motivación extra. Cuando juegas para ganar todo los campeonatos, te da un extra que solo te lo dan estos equipos.

¿Cómo surgió el fichaje?

Sabía que estaba jugando bien el campeonato italiano con el Cisterna. Buscaba dar un paso adelante en mi carrera. Quería salir de la zona de confort, probar en algún equipo más fuerte, pero tampoco esperaba que me llamaran del Trentino. Me sorprendió mucho y en ese momento lo tuve bastante claro. Siempre soy muy competitivo, me gusta ganar y cuando surgió la posibilidad quise ir.

¿Es hacer cima en su carrera deportiva?

Hasta que no ganas, no es la misma sensación. Quiero que se quede marcado porque he ganado muchas cosas con este equipo y no por que solo jugué. Ahora toca lo más difícil, que es hacer que el equipo gane.

¿Cómo es la liga italiana?

El voleibol se vive de otra manera. La gente tiene contratos profesionales y eso es muy importante. Te da una seguridad de que puedes dedicarte a ello. También es muy bonito que los pabellones se llenen, a veces con 4.000 ó 5.000 personas.

¿Qué supone ser el jugador español con mayor reputación a día de hoy?

Eso puede hacer que la gente se fije más, que se hable del voleibol español… Es bueno que esté aquí. Intentaré dar al máximo para que se hable bien siempre del voleibol español. Desde pequeño tuve que lidiar con la presión y estoy habituado. Y muchas veces lo intento utilizar como de motivación.

¿Cómo se ve el voleibol español desde Italia?

Me gustaría que fuera mejor. Creo que se tiene que dar un paso adelante por el bien de la selección. La liga no está creciendo al nivel que lo pueda hacer. Se tienen que mejorar muchas cosas por parte de los equipos y de la Federación para que sea más competitiva y que los jugadores mejoren más. Y al mejorar más los jugadores, la selección nacional es más fuerte. Va mejorando, pero no a la velocidad que me gustaría.

¿Qué consejos daría para que fuera más competitiva?

Los jugadores tienen que tener mejores condiciones y que los sueldos sean un poco mayores. Sé que es difícil, pero se tiene que intentar. Si quieres crecer, cuesta un esfuerzo. Hay mucha gente que lo deja porque no le sale a cuenta. También hay que mejorar la retransmisión de los partidos.

La selección española masculina es la 36 del mundo después de que fuera campeona de Europa en 2007 liderada por Rafa Pascual ¿Qué perspectiva tiene?

Ellos hicieron un gran trabajo, era una gran generación y jugaron un gran voleibol. Para nosotros eso está ahora muy lejos, no estamos a ese nivel, nos falta encontrar un grupo que sea mejor y lo que queremos es en un par de años tener un grupo bueno como para competir a alto nivel. Ahora mismo estamos muy, muy lejos de competir por esos objetivos, pero al final si no se trabaja, seguro que nunca vas a llegar.

¿Cuál sería su aspiración con España?

Me gustaría participar en los Juegos Olímpicos. Sería lo más grande. Tengo muchos compañeros que juegan conmigo, que han ido y me da mucha envidia que me digan que es algo increíble. Y uno no tiene ni la opción de clasificarse. Es lo que me entristece más.

¿Va a seguir acudiendo a la llamada de la selección?

Empecé con la selección a los 14 años y solo lo he rechazado ir una vez, en verano de 2024 a los dos partidos del Preeuropeo, porque también tengo que pensar que mi vida la gano con mi cuerpo y al final no tener según qué condiciones en la selección no me permitía arriesgarme. Si veo que las condiciones son convenientes, me encanta venir y jugar por España.