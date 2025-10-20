Jaume Mut, presentado como nuevo entrenador del Porreres: "No me planteo si podemos aspirar a más"

Cambio de rumbo en el Porreres. Tras la derrota ante el Barbastro este domingo (0-1) y con el equipo en la penúltima posición del grupo III de la Segunda RFEF, con cinco puntos en siete partidos, el presidente Guillem Coloneta ha decidido prescindir de Miquel Soler y contratar a Jaume Mut. "Me han puesto dentro de un proyecto muy ilusionante y de los que un entrenador de la isla debe estar más contento de estar al frente. Es un orgullo para mí", ha declarado el técnico manacorí esta tarde en la rueda de prensa de su presentación.

El exextrenador del Atlético Baleares, equipo del que fue destituido el pasado febrero, ha afirmado que "sobre todo", puede aportar "trabajo". "Espero que lo que hagamos nos dé para que el Porreres se mantenga en esta categoría que tan difícil es conseguir", ha comentado.

Respecto a las aspiraciones del Porreres, Mut ha expresado que "no se plantea estas cosas". "Simeone no se ha inventado lo del día a día. No sé a que podremos aspirar", ha reconocido.

Guillem Colometa, en cambio, ha asegurado que desde la directiva se considera que el equipo "puede aspirar a más". "La imagen que hemos querido dar es que la directiva se preocupa por el club. Para nosotros, Miquel es un diez. Queremos transmitir la sensación de que trabajamos para que el Porreres se quede en Segunda RFEF. Y creo que podemos aspirar a algo más que mantenerse, por eso hemos traído a Jaume", ha explicado el presidente.

El dirigente ha admitido que es posible que se hayan precipitado, pero piensa que era mejor tomar esta decisión ahora y no hacerlo tarde: "También hemos pensado que puede que sea un poco precipitado, porque solo llevamos siete partidos. A lo mejor es tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero también, si lo mantenemos y el domingo perdemos en Valencia, que podemos perder, piensas: '¿y si hubiésemos cambiado antes?'. Entonces, puede que sea un poco precipitado, pero creo que tenemos que coger el toro por los cuernos cuando toca, no cuando llevemos doce partidos, y diez puntos".

"Las sensaciones de los partidos no son de decir: 'podríamos haber ganado'. Podríamos haberlo hecho este domingo, y el otro y el otro, porque perdemos de un gol. Pero es la sensación de que creemos que podemos aspirar a más. Y a lo mejor, Jaume está un poco más capacitado que Miquel en esta categoría y tiene más experiencia", ha concluido Colometa.