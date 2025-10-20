Jaume Munar avanza a octavos de final del ATP 500 Basilea

Jaume Munar sigue en forma. Después de poner contra las cuerdas a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shanghai y de tomarse unos días de descanso, ha regresado a las pistas con un triunfo cómodo. El de Santanyí ha ganado al suizo Bertola por 6-2 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 Basilea. En octavos espera al vencedor del Majchrzak-Shelton, aunque lo lógico es que gane el estadounidense, número seis mundial.

El mallorquín tuvo que sofocar un inicio rebelde de Bertola. El suizo, que jugaba en su país, ganó su primer servicio en blanco y le puso el primer saque complicado a Munar. Tuvo que sacarle una bola de break que le hubiera complicado el primer set. El de Santanyí aguantó y se entonó. Pudo romperle el saque en el siguiente juego, pero Bertola sostuvo su servicio, aunque las cartas ya estaban claras.

El mallorquín aumentó el nivel y se llevó los siguientes cinco juegos para cerrar el primer parcial por 6-2 con dos break a favor.

El partido cambió poco en el segundo set. Ambos tenistas mantuvieron sus servicios sin complicaciones hasta que en el séptimo juego Munar, que ocupa el puesto 42 del ranking ATP, le hizo el break para poner la delantera en el partido. Ya estaba todo de cara y, en su segundo punto de encuentro, el de Santanyí selló su pase a los octavos de final del ATP 500 Basilea.

Se enfrentará al vencedor del choque entre el polaco Kamil Majchrzak y el estadounidense Ben Shelton, que se miden este martes en la pista central.

Este lunes, la selección española de tenis ha confirmado a Jaume Munar como integrante del equipo que disputará la final 8 de la Copa Davis en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.