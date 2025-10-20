Andreu Marimón y Agata Halas, campeones de Baleares de maratón

Fiesta grande del atletismo de fondo en la mañana de este domingo en las calles de Palma y el Passeig Marítim, lugar de salida y llegada de la TUI Palma Marathon Mallorca, con victorias en la prueba reina a cargo de los alemanes Thomas Kühlman y Rebecca Robisch. En la media maratón se impusieron el escocés William Beattie y la germana Nitsch Maike, mientras que en los 10 km se adjudicaron el triunfo los franceses Anthony Baumal y Maïwenn Le Corre. Andreu Marimón y Agata Halas se proclamaron campeones de Baleares.

En octavo y noveno lugar cruzaron la meta Andreu Marimón Sastre (2h.44:38) y el pobler Tolo Fiol Soler (2h.44:39), que cedió la victoria a su compañero a lo largo de la carrera, completando el podio del campeonato de Balears Sergio Guerrero, con 2h.58:51. Esto demuestra que los registros están lejos de tiempos pretéritos y que el fondo regional necesita revitalizarse, ya que el subcampeón ronda los sesenta años.

En mujeres, la campeona de Balears fue la ultrafondista Agata Halas (3h.41:19), la subcampeona fue Hayley Tilley (Pegasus) con 3h.59:05 y el bronce se lo adjudicó Raquel Domínguez (4.21:46).