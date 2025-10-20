Atletismo
Andreu Marimón y Agata Halas, campeones de Baleares de maratón
La TUI Palma Marathon Mallorca, celebrada ayer domingo, albergó el Autonómico de la distancia
Fiesta grande del atletismo de fondo en la mañana de este domingo en las calles de Palma y el Passeig Marítim, lugar de salida y llegada de la TUI Palma Marathon Mallorca, con victorias en la prueba reina a cargo de los alemanes Thomas Kühlman y Rebecca Robisch. En la media maratón se impusieron el escocés William Beattie y la germana Nitsch Maike, mientras que en los 10 km se adjudicaron el triunfo los franceses Anthony Baumal y Maïwenn Le Corre. Andreu Marimón y Agata Halas se proclamaron campeones de Baleares.
En octavo y noveno lugar cruzaron la meta Andreu Marimón Sastre (2h.44:38) y el pobler Tolo Fiol Soler (2h.44:39), que cedió la victoria a su compañero a lo largo de la carrera, completando el podio del campeonato de Balears Sergio Guerrero, con 2h.58:51. Esto demuestra que los registros están lejos de tiempos pretéritos y que el fondo regional necesita revitalizarse, ya que el subcampeón ronda los sesenta años.
En mujeres, la campeona de Balears fue la ultrafondista Agata Halas (3h.41:19), la subcampeona fue Hayley Tilley (Pegasus) con 3h.59:05 y el bronce se lo adjudicó Raquel Domínguez (4.21:46).
Clasificación del Campeonato de Baleares
Hombres
1. Andreu Marimón S2h.44:38
2. Tolo Fiol 2h.44:39
3. Sergio Guerrero2h.58:51
Mujeres
1. Agata Halas3h.41:19
2. Hayley Tilley3h.59:05
3. Raquel Domínguez4h.21:46
Suscríbete para seguir leyendo
- En Mallorca no hay mallorquines
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet