Atletismo

Andreu Marimón y Agata Halas, campeones de Baleares de maratón

La TUI Palma Marathon Mallorca, celebrada ayer domingo, albergó el Autonómico de la distancia

Andreu Marimón, que s eproclamó campeón de Baleares, cruza la meta por delante de Tolo Fiol / Ponç Bover

Ponç Bover

Palma

Fiesta grande del atletismo de fondo en la mañana de este domingo en las calles de Palma y el Passeig Marítim, lugar de salida y llegada de la TUI Palma Marathon Mallorca, con victorias en la prueba reina a cargo de los alemanes Thomas Kühlman y Rebecca Robisch. En la media maratón se impusieron el escocés William Beattie y la germana Nitsch Maike, mientras que en los 10 km se adjudicaron el triunfo los franceses Anthony Baumal y Maïwenn Le Corre. Andreu Marimón y Agata Halas se proclamaron campeones de Baleares.

En octavo y noveno lugar cruzaron la meta Andreu Marimón Sastre (2h.44:38) y el pobler Tolo Fiol Soler (2h.44:39), que cedió la victoria a su compañero a lo largo de la carrera, completando el podio del campeonato de Balears Sergio Guerrero, con 2h.58:51. Esto demuestra que los registros están lejos de tiempos pretéritos y que el fondo regional necesita revitalizarse, ya que el subcampeón ronda los sesenta años.

En mujeres, la campeona de Balears fue la ultrafondista Agata Halas (3h.41:19), la subcampeona fue Hayley Tilley (Pegasus) con 3h.59:05 y el bronce se lo adjudicó Raquel Domínguez (4.21:46).

Clasificación del Campeonato de Baleares

Hombres

1. Andreu Marimón S2h.44:38

2. Tolo Fiol 2h.44:39

3. Sergio Guerrero2h.58:51

Mujeres

1. Agata Halas3h.41:19

2. Hayley Tilley3h.59:05

3. Raquel Domínguez4h.21:46

