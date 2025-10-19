Atletismo
Los alemanes Thomas Kühlmann y Rebecca Robish ganan la TUI Palma Marathon Mallorca
Los franceses Baumal y Le Corre se imponen en los 10 km
El escocés Beattie y la alemana Maike vencen en la media maratón
La 21 edición de la prueba reúne a 8.500 atletas corriendo por Palma
La TUI Palma Marathon Mallorca ya tiene ganadores. El alemán Thomas Kühlmann se ha hecho con la victoria en su debut en la prueba mallorquina, que además ha sido la primera carrera de 42 kilómetros que el germano ha disputado sobre asfalto (es habitual en pruebas trail runnings o por montaña). Se ha impuesto en el maratón, que además es Campeonato de Baleares para los atletas federados en las islas, con un tiempo de 2h.31:48.
En la categoría femenina el triunfo ha sido para la también corredora alemana Rebecca Robish, que ha firmado un crono de 2h46:21 en la meta situada en el Parc de la Mar, con la Catedral como testigo de un evento en el que también se han disputado una prueba de diezl metros y un medio maratón.
Han sido los atletas del diez mil en ruta los primeros en completar su recorrido, con doble triunfo francés. Anthony Baumal (32:21) y Maïwenn Le Corre (38:08) han sido los primeros en celebrar sus victorias en el Parc de la Mar, con la Catedral de Palma presidiendo la jornada.
También ha habido triunfos foráneos en la media maratón, que se han adjudicado el escocés William Beattie (1h11:53) y la alemana Nitsch Maike (1h20:46).
En total, 8.500 corredores
La matinal deportiva, que este domingo ocasiona cortes de tráfico y alterará el servicio municipal de autobuses, arrancó a las 8 de la mañana con la salida de los participantes en la distancia de los 10 km. A las 8:30 horas se dio la salida a los corredores de la media y del maratón. En total, se han inscrito 8.500 atletas en esta 21 edición de la TUI Palma Marathon Mallorca.
Clasificaciones
Maratón
- Hombres
1. Thomas Kühlmann 2h31:48
2. René Menzel 2h33:05
3. Robert Stolzlederer 2h39:34
- Mujeres
1. Rebecca Robish 2h46:21
2. Hannelore Polleunis 2h50:44
3. Elisabeth Rustad-Nilssen 3h05:18
---------------------------------------------------------------
Medio maratón
- Hombres
1. William Beattie 1h11:53
2. Oystein Sandvik 1h13:35
3. Julian Kern 1h14:06
- Mujeres
1. Nitsch Maike 1h20:46
2. Carla Sousa 1h23:04
3. Rebekka Hlawaty 1h25:47
---------------------------------------------------------------
10 Kilómetros
- Hombres
1. Anthony Baumal 32:21
2. Adam Plows 32:41
3. Conrad Franks 33:39
- Mujeres
1. Maïwenn Le Corre 38:08
2. Paola Patta 39:34
3. Maria Klose 41:14
