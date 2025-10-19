Triunfo del Poblense en una mala jornada para Andratx y Porreres

El Poblense resiste en su particular nube. Los azulgrana se mantienen en la zona de play-off del Grupo 3 de Segunda RFEF tras vencer al filial del Castellón (3-2) en un entretenido partido entre los dos equipos revelación del campeonato tras las siete jornadas disputadas.

Rápidamente ha puesto el duelo a su favor el Poblense, que en el minuto 20 ya ganaba por 2-0 (Peñafort, m.8; Andrés García, m.20). El Castellón B, que afronta los partidos al ataque, no bajó los brazos y recortó distancias pocos minutos después (2-1, m.28, Font), pero los de Óscar Troya volvieron a castigar a los visitantes casi de inmediato (3-1, m.30, Andrés García).

Tras el descanso intentó apaciguar los ánimos el Poblense, que supo mantener su ventaja en el marcador hasta el tramo final. El 3-2 de Josep (m.81) le dio suspense y emoción a los últimos minutos.

El Porreres cae de penalti

Un gol desde el punto de penalti de Mihaylov en el minuto 74 dio al traste (0-1) con las ilusiones de un Porreres que hasta entonces controló y dominó, pero también dilapidó claras ocasiones para avanzarse en el marcador antes del tanto aragonés. La derrota mantiene a los mallorquines en puestos de descenso en este Grupo 3 de Segunda RFEF.

Andreu Binimelis y Rodri Cuenca, en la primera parte, más Pau Mascaró y Garri, cuando su equipo ya iba por detrás en el electrónico, dejaron pasar el tren de un triunfo que sí cazó el equipo de Dani Martínez tras la falta dentro del área local cometida por Alejandro Marcos, autoexpulsándose después en el 94 con roja directa, informa T. Tenerife.

El Andratx no puede en Girona

El Andratx hincó la rodilla (1-0) en su visita al Girona B, otro de los ascendidos que se ha convertido en protagonista de este inicio del campeonato junto al Castellón B y el Poblense.

Un tanto de Pol Arnau al filo del descanso le dio los tres puntos a un girona B que fue mejor en el primer periodo y que en el segundo tiempo no vio peligrar su ventaja pese a los intentos del Andratx por al menos arañar un punto en su visita al segundo clasificado del Grupo 3 de Segunda RFEF.