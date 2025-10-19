Pedro Mayol gana la Pujada Sa Cala en Eivissa

Pedro Mayol (Norma M20F), en la categoría de Velocidad, se adjudicó la victoria en la 40ª Pujada Sa Cala, prueba del Campeonato de Baleares de rallies de montaña que se disputó en Eivissa bajo la organización del ACIF. La cita pitiusa contó con una inscripción de 54 equipos repartidos en las distintas categorías.

El resto de ganadores fueron José Campaner (Hyundai I20 R5) en tramo cronometrado, Antonio Villalonga (Renault Clio 2.0) en Regularidad Single Sport y Aldo Petri (Corvette C6 Z06) en Drifting.

Pedro Mayol, esperando que el comisario le dé la salida / Sandra Marí/Lydia Lladó

Velocidad

En las mangas de entrenamientos del sábado ya saltaban algunas sorpresas. Así en la primera ascensión el scratch era para Jeroni Perelló (Silver Car S2) con unas milésimas de segundo de ventaja sobre Pedro Mayol (Norma M20F). En la segunda ascensión se invertían las posiciones con el mejor crono para Mayol mientras que Perelló abandonaba. En las mangas de carrera del domingo no había sorpresas y los mejores cronos eran para Pedro Mayol que sumaba una nueva victoria en su casillero. Una vez superados los problemas Jeroni Perelló tomaba la salida y quedaba a espaldas de Mayol confirmando la segunda posición. Xavier Lujúa (Porsche 997) atacaba y se hacía con el tercer cajón del podio liderando el grupo de los turismos aventajando en unas pocas décimas a Carlos Perelló (Silver Car S3). En un pañuelo y con unos cronos muy ajustados las siguientes posiciones eran para José J. Fernández (Silver Car S3), Kike Perelló (Porsche 997) y Salvador Seguí (Demon Car). A cinco segundos de este grupo finalizó octavo Alberto Seguí (Silver Car S2) completando el top ten los car cross de Adrián Alcántara (Speed Car CC) y Carlos Sala (Demon Car CC). En su regreso a la competición Vicente Bufí se clasificó onceavo con un Skoda Fabia R5.

Podio de Tramo Cronometrado en la Pujada Sa Cala de Ibiza / Sandra Marí/Lydia Lladó

Tramo Cronometrado

Sin la presencia de Nadal Galiana en esta ocasión José Campaner-Juan Fco. García (Hyundai i 20 R5) lo tuvo más fácil para anotarse una contundente victoria puesto que marcó los mejores cronos en todas las mangas. Mucho más abierta se presentó la lucha por las siguientes posiciones del podio con un amplio abanico de aspirantes que se intercambiaron sus posiciones en algunas ocasiones. Finalmente eran José M. Ordinas-Carmen Ordinas (Mitsubishi L. Evo 7) quienes se llevaban el gato al agua, siendo terceros los locales Miguel A. Marí-Juan C. Valero (Citroen Saxo). A menos de un segundo Javier Matías-José Vte. Torres (Ford Sierra Cosworth) se quedaban a las puertas del podio. Marcando el mismo segundo se clasificaban a continuación Jordi Romero-Andrea Romero (Renault Clio Sport) y Daniel Villodres-Roberto Villodres (Opel Corsa GSI) quinto y sexto respectivamente, mientras que libre de averías la séptima posición era para José L. Nigorra-Francisca Nigorra (VW Golf S16) que podían controlar a Álvaro Rodríguez-José Ruíz (Renault Clio Sport), David Novo-Roberto Marín (Peugeot 205 GTI) y Alejandro García-Sergio Ludeña (Citroen Saxo). Mala suerte para Juan A. Orvay-Gabriel Rotger (Renault Clio) que debían abandonar en la primera manga de carrera tras un vuelco sin consecuencias para el equipo, cuando luchaban por una posición dentro del top ten.

José Campaner, primer clasificado en Tramo Cronometrado de la Pujada Sa Cala / Sandra Marí/Lydia Lladó

Regularidad

Poco que contar en Regularidad y Drift al contar con un solo equipo. En Regularidad Sport contamos con la presencia local de David Montero-Sandra Marí (Renault GT Turbo) que causaban baja tras las mangas del sábado. En Single Sport victoria para Juan A. Villalonga (Renault Clio Williams) y en Drift para Aldo Petri (Corvette C6 Z06).