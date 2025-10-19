El Palma Futsal se mide al Noia este lunes con la duda de Luan Muller

El Illes Balears Palma Futsal vuelve este lunes a Son Moix para medirse al Noia Portus Apostoli (19:30 horas / LaLiga+) con la necesidad urgente de reencontrarse con la victoria. Tras dos derrotas consecutivas a domicilio, los de Antonio Vadillo afrontan el duelo sabiendo que ya no hay margen de error y que deben aferrarse a su fortaleza como locales para mantenerse en la lucha por los puestos de privilegio.

A pesar de mantenerse en la parte alta de la tabla, el equipo mallorquín ha visto cómo se reducía su colchón respecto a los perseguidores. Solo un punto le separa del noveno clasificado, precisamente el Noia, que marca ahora mismo el corte de acceso a la Copa de España. Además, los baleares han disputado un partido más que varios de sus rivales directos, lo que convierte cada jornada en una auténtica final en una liga tremendamente igualada: apenas cuatro puntos separan al tercero del noveno.

Tras un buen inicio de temporada, las derrotas ante Osasuna Magna y O Parrulo Ferrol han supuesto un revés importante que el equipo tratará de revertir cuanto antes. Enfrente estará un Noia Portus Apostoli en clara dinámica ascendente, con tres victorias consecutivas frente al Viña Albali Valdepeñas, Osasuna Magna y Jimbee Cartagena.

El duelo cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta lo que viene por delante: el sábado llega a Son Moix el Movistar Inter, y después llegarán dos semanas decisivas con la disputa de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League y la gran final de la Copa Intercontinental. Para el choque de este lunes, Antonio Vadillo no podrá contar con Manuel Piqueras, única baja confirmada.

Luan Muller, duda

Luan Muller es duda para el partido de este lunes frente al Noia Portus Apostoli tras sufrir una lesión durante la sesión de entrenamiento matinal. El guardameta se ha clavado una astilla en la rodilla izquierda mientras el equipo se ejercitaba en el Pabellón Joan Seguí, uno de los recintos propuestos por el IME como alternativa durante estos días, en los que el Palau Municipal d’Esports de Son Moix acoge el Ciutat de Palma de Taekwondo.

Se trata de una situación similar a la que ya vivió Dennis hace unas semanas en el mismo pabellón, cuando también sufrió una lesión causada por una astilla durante un entrenamiento.

La evolución de la herida marcará la disponibilidad del portero para el encuentro de este lunes. El cuerpo técnico y los servicios médicos del club están pendientes de su estado y valorarán su participación en función de su recuperación.