Nicolau Mir se queda fuera de la final de paralelas del Mundial de Yakarta

Nicolau Mir se queda fuera de la final de paralelas del Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística que se está celebrando en Yakarta, la capital de Indonesia, al fallar la recepción de la salida en su ejercicio de paralelas, en el concurso de clasificación celebrado este domingo.

El gimnasta del Xelska Illes Balears ha realizado un ejercicio impecable hasta llegar al último escollo, la novedosa salida de doble mortal con giro, convirtiéndose en uno de los pocos gimnastas en la historia en ejecutar este elemento de elevadísima dificultad, donde en su primer intento oficial le ha faltado muy poco para estabilizarlo, y tras el aterrizaje no ha podido evitar la caída que le ha supuesto perder todas las opciones de pasar a la final.

A pesar del intento frustrado, el gimnasta mallorquín ha dado un gran paso adelante en el inicio de este nuevo ciclo olímpico donde ha dejado constancia del gran nivel de su dificultad, de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que significarían sus tercera participación olímpica, tras Tokio y París.

Tras la caída sufrida, su ejecución le ha valido una notable puntuación de 13,30, que denota claramente que, a pesar del riesgo que implica la configuración de este nuevo ejercicio, Nicolau está en clara disposición de situarse en la élite mundial de este emblemático aparato de cara a esta nueva olimpiada.