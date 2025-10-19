Fútbol | Segunda RFEF
El juvenil Català rescata un punto para el Atlético Baleares
El once de Luis Blanco, carente de ideas y recursos ofensivos, empata ante un serio Alcoyano
Un gol del juvenil Adrià Català, en el minuto 92, ha permitido al Atlético Baleares empatar (1-1) ante el Alcoyano, en el partido de la séptima jornada del Grupo 3 de Segunda RFEF disputado este mediodía en el estadio Balear.
Una salida fulgurante de los palmesanos ha hecho concebir esperanzas de celebrar los tres puntos a los aficionados balearicos, pero el equipo ha ido perdiendo gas y en una pérdida en la salida del balón se ha adelantado el Alcoyano (m.22, 0-1), por medio de Rubén Catalá.
Serio y con las ideas claras, el equipo visitante ha sido todo un problema para los blanquiazules, carentes de ideas y de recursos ofensivos hasta el descanso.
Más ímpetu tras el descanso
Tras el intermedio ha salido con más ímpetu el Baleares, aunque igualmente falto de plan. El objetivo fue arrinconar al Alcoyano y el equipo lo logró en muchos momentos, pero más por empuje que por juego ante un rival que dedicó el segundo tiempo a defender, buscar alguna contra y perder el máximo tiempo posible.
En los minutos finales, el técnico blanquiazul Luis Blanco puso sobre el césped su ‘plan B’: más gente arriba, con el central Iván López ‘haciendo de Alexanko’. La apuesta le salió bien en el descuento, con el gol del juvenil Catalá aprovechando un mal rechace de la defensa del Alcoyano. Fue el premio al esfuerzo, pero no hizo mérito para más.
(Habrá ampliación)
Luis Blanco, tras el partido
«El Alcoyano tiene muy buenos jugadores; a final de temporada estarán arriba en la clasificación».
«Nos han generado el gol y poco más. Además, la acción del tanto es evitable y nos ha condicionado a nivel emocional».
«Al equipo le queda trabajo: no sabemos bajar bien las pulsaciones o subirlas cuando toca».
«La segunda parte hemos tenido un nivel que si hubiera llegado antes el partido habría sido nuestro».
«Nos ha faltado lo mismo que la semana pasada: acierto».
«Un punto es positivo: sumas y a seguir».
