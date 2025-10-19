Jon Ander Aramburu rescata al Fibwi Mallorca del abismo

El Fibwi Mallorca suma su segunda victoria de la temporada en un partido agónico que llegó a ir ganando por 22 puntos ante un CB Zamora que llegó a remontar, pero se quedó a las puertas por dos triples de Jon Ander Aramburu.

El impulso del regreso a la categoría en Son Moix hizo mella sobre la pista para el Fibwi Mallorca, que arrancó con mucha intensidad y cogió rápidamente una ligera ventaja que le permitió irse al segundo cuarto cuatro arriba (25-21).

Ahí se desató un vendaval de triples comandado por Lysander Bracey, quien vivía su primera gran tarde con la camiseta del Fibwi Mallorca y se marchó al descanso con 17 puntos que, junto a los 11 de Brian Vázquez y los 12 de Pedro Bombino, pusieron un más que interesante 55-41 para los mallorquines.

El descanso tampoco le sentó bien a Zamora, que encajó un 8-0 de parcial nada más empezar y siguió sumando pérdidas de balón (13 al descanso) para ponerse hasta 22 puntos abajo.

Esa renta fue acompañada de una excesiva relajación del elenco de Pablo Cano, que vio reducida su ventaja en un abrir y cerrar de ojos hasta los ocho puntos, reabriendo un encuentro para el tramo final que tenían muy encarrilado.

El comienzo del último cuarto fue una continuación del tercero, y Zamora llegó a ponerse por delante a falta de dos minutos gracias al buen trabajo coral, aunque en ese instante apareció Jon Ander Aramburu para incendiar Son Moix.

Con 80-81 en el marcador, el vasco anotó dos triples consecutivos que, sumados al robo de Lysander Bracey y la posterior antideportiva de Naspler, cerraron un triunfo agónico para los mallorquines.