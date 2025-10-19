De Frutos lidera la plácida victoria a domicilio del Rayo ante el Levante

El Rayo Vallecano venció con comodidad al Levante en el encuentro disputado este domingo en el Ciutat de València con un doblete de Jorge de Frutos, exjugador ‘granota’, en la primera parte y un tanto de Álvaro García en la segunda.

Desde el pitido inicial, el Rayo creció y dominó al Levante y en la primera ocasión clara que tuvo se adelantó en el marcador. Un saque de esquina al primer palo lo convirtió De Frutos en gol gracias a un remate de primeras que sorprendió a Mathew Ryan (0-1, min. 11).

El Levante reaccionó y solo necesitó tres minutos en marcar el empate, pero el gol de Carlos Álvarez, al primer toque tras el centro medido de lateral Jeremy Toljan, fue anulado por posición antirreglamentaria del defensor levantinista.

Parecía que el paso de los minutos equilibraba el dominio sobre el césped, pero el Rayo volvió a castigar en cuanto tuvo ocasión. Una carrera por la banda derecha de Andrei Ratiu se convirtió en un centro que la defensa del Levante no acertó a despejar y De Frutos mandó a la red el balón suelto (0-2, min.24).

El tanto relajó al Rayo y el Levante, impulsado por su afición, empezó a embotellar a su rival en el área. De hecho, tuvo la oportunidad más clara a los cuarenta minutos con un disparo de Etta Eyong al que respondió con una buena mano Augusto Batalla.

El Levante intentó mantener la inercia positiva tras el descanso y tuvo su segunda ocasión con un remate dentro del área de Iván Romero nada más empezar, pero su disparo lo blocó sin problemas Batalla.

El dominio de la posesión era ‘granota’, pero el Rayo seguía cómodo y se encargó de hacer daño a la contra con protagonismo para Fran Pérez, que tuvo el tercero en sus botas pero cuyo disparo sacó Matías Moreno cuando Ryan ya estaba batido.

El equipo madrileño detectó las opciones de finiquitar el partido a la contra y su entrenador, Íñigo Pérez, dio entrada a Isi Palazón y a Álvaro García con todavía media hora por jugar.

El impacto fue inmediato y aprovechando otra falta de contundencia del Levante, Álvaro marcó en el primer balón que tocó. Pep Chavarría recogió un balón suelto en campo de ataque para filtrar un pase que Álvaro mandó a la red con un disparo fortísimo ante el que nada pudo hacer Ryan (0-3, min.64).

El tanto convirtió a Álvaro en el máximo goleador histórico de su equipo en Primera División, superando los 29 tantos de Alberto Bueno.

Ryan evitó una goleada mayor cuando Álvaro García le regaló el gol a ‘Pacha’ Espino, pero la reacción de reflejos del portero ‘granota’ evitó el cuarto del Rayo Vallecano.

Ya en los últimos diez minutos, el Levante tuvo la oportunidad de maquillar el resultado con un disparo de Koyalipou, que sacó con los pies Batalla, y con un remate de Romero que salió desviado.

El Rayo aún tuvo tiempo de marcar otro más en su última acción ofensiva del partido, pero Álvaro García no acertó con su disparo y el marcador ya no se movió hasta el silbato final.