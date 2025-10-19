Waterpolo
El Ciutat de Palma debuta con derrota en la Primera División Nacional de waterpolo
Histórico estreno en la segunda máxima categoría española del equipo mallorquín, que perdió ante el CW Turia en Son Hugo (9-13)
F.G.P.
El CN Ciutat de Palma vivió este sábado un momento histórico al disputar su primer partido en la Primera División Nacional Masculina. El conjunto palmesano se estrenó en casa, en Son Hugo, ante el CW Turia, en un encuentro vibrante que se resolvió con un 9-13 a favor del equipo valenciano.
Desde el inicio se respiraba un ambiente especial. Con la grada llena y el público entregado, el Ciutat saltó al agua decidido a competir y disfrutar de un debut muy esperado. El primer cuarto fue igualado (1-2), aunque el Turia aprovechó mejor sus opciones en el segundo periodo para marcharse al descanso con una renta de 4-7.
Tras el descanso, el conjunto palmesano mostró carácter y orgullo, recortando diferencias gracias a una defensa firme y a un ataque cada vez más efectivo. El tercer cuarto finalizó con un 2-3 y el último con un 3-3, reflejo del esfuerzo constante del Ciutat, que nunca perdió la cara al partido pese a la experiencia y el ritmo del rival.
Los parciales (1-2, 3-5, 2-3, 3-3) muestran la progresión del equipo, que fue de menos a más durante el encuentro. Los jugadores del CN Ciutat de Palma demostraron compromiso, intensidad y una gran conexión con la afición, que vivió con emoción cada gol y acompañó al equipo hasta el último segundo.
Este debut marca un antes y un después en la historia del club mallorquín, fruto de muchos años de trabajo, formación y pasión por el waterpolo. El CN Ciutat de Palma afronta esta nueva etapa con ilusión y el compromiso de seguir creciendo en la categoría nacional.
