El Azulmarino arrolla al Paterna para firmar un pleno de victorias

El Azulmarino volvió como una apisonadora a Son Moix. Arrolló al Paterna por 88-46 para firmar un pleno de victorias en los primeros cuatro encuentros de LF Challenge. Saltó a pista un quinteto diferente a lo habitual en este arranque de liga. Desde el primer momento, las visitantes marcaron un juego veloz, pero eso no fue problema para las jugadoras del equipo mallorquín, que supieron adaptarse y leer las jugadas rivales. La solidez defensiva del cuadro de Alberto Antuña obligó a las de Valencia a cambiar de esquema para poder encontrar fortuna, pero los múltiples robos y las buenas combinaciones ensayadas de las locales fueron letales para acabar los primeros diez minutos, 22-11.

El siguiente cuarto siguió con la estela que dejó el primer juego. La alta presión local no dejaba pensar al equipo dirigido por Jagoba Pérez y las pocas ocasiones que conseguían finalizar terminaban escupidas por el aro. Por el contrario, a Azulmarino le salía todo a pedir de boca. Las de Antuña dirigían el ritmo del encuentro, el acierto no solo lo encontraban en defensa, sino que, en ataque tampoco perdonaron y partieron hacia vestuarios con un resultado de 45-20.

Tras el descanso, las diez jugadoras volvían a la pista, pero el encuentro tomaría una dinámica distinta. El bloque de Antuña seguía imparable, pero al tener el dominio del partido, estas aprovechaban para dosificar energías y bajar el ritmo del encuentro. Las locales no perdían la concentración y aprovechaban cada rebote que les caía para seguir aumentando la diferencia en el marcador.

En el último capítulo, la Cordá de Paterna tomó más protagonismo en ataque, consiguiendo recortar distancias y rompiendo con el dominio local. Pero a pesar del acierto de las valencianas en este último período, no fue suficiente para superar a un imbatido y líder Azulmarino. En los minutos finales, con el encuentro bajo manos, el entrenador murciano Alberto Antuña, dio la oportunidad de debutar esta temporada a la joven jugadora, Cata Estarellas que no desaprovechó la oportunidad y pudo anotar sus primeros dos puntos este curso.

El director técnico de Azulmarino expresó su satisfacción tras el encuentro: “El equipo está jugando muy bien. Estoy contento del trabajo de esta semana y que todas hayan dado un paso adelante”. Antuña declaró que el siguiente objetivo está en pensar en la próxima jornada e hizo hincapié en la importancia de seguir ganando para tener más cerca el ansiado ascenso.