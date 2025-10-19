Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Azulmarino arrolla al Paterna para firmar un pleno de victorias

El cuadro mallorquín vence 88-46 en su primer encuentro en Son Moix gracias a una buena actuación coral

La jugadoras del Azulmarino hablan durante el encuentro.

La jugadoras del Azulmarino hablan durante el encuentro. / Azulmarino

Jaume A.

Palma

El Azulmarino volvió como una apisonadora a Son Moix. Arrolló al Paterna por 88-46 para firmar un pleno de victorias en los primeros cuatro encuentros de LF Challenge. Saltó a pista un quinteto diferente a lo habitual en este arranque de liga. Desde el primer momento, las visitantes marcaron un juego veloz, pero eso no fue problema para las jugadoras del equipo mallorquín, que supieron adaptarse y leer las jugadas rivales. La solidez defensiva del cuadro de Alberto Antuña obligó a las de Valencia a cambiar de esquema para poder encontrar fortuna, pero los múltiples robos y las buenas combinaciones ensayadas de las locales fueron letales para acabar los primeros diez minutos, 22-11.

El siguiente cuarto siguió con la estela que dejó el primer juego. La alta presión local no dejaba pensar al equipo dirigido por Jagoba Pérez y las pocas ocasiones que conseguían finalizar terminaban escupidas por el aro. Por el contrario, a Azulmarino le salía todo a pedir de boca. Las de Antuña dirigían el ritmo del encuentro, el acierto no solo lo encontraban en defensa, sino que, en ataque tampoco perdonaron y partieron hacia vestuarios con un resultado de 45-20.

Tras el descanso, las diez jugadoras volvían a la pista, pero el encuentro tomaría una dinámica distinta. El bloque de Antuña seguía imparable, pero al tener el dominio del partido, estas aprovechaban para dosificar energías y bajar el ritmo del encuentro. Las locales no perdían la concentración y aprovechaban cada rebote que les caía para seguir aumentando la diferencia en el marcador.

En el último capítulo, la Cordá de Paterna tomó más protagonismo en ataque, consiguiendo recortar distancias y rompiendo con el dominio local. Pero a pesar del acierto de las valencianas en este último período, no fue suficiente para superar a un imbatido y líder Azulmarino. En los minutos finales, con el encuentro bajo manos, el entrenador murciano Alberto Antuña, dio la oportunidad de debutar esta temporada a la joven jugadora, Cata Estarellas que no desaprovechó la oportunidad y pudo anotar sus primeros dos puntos este curso.

El director técnico de Azulmarino expresó su satisfacción tras el encuentro: “El equipo está jugando muy bien. Estoy contento del trabajo de esta semana y que todas hayan dado un paso adelante”. Antuña declaró que el siguiente objetivo está en pensar en la próxima jornada e hizo hincapié en la importancia de seguir ganando para tener más cerca el ansiado ascenso.

FICHA TÉCNICA:

AZULMARINO: 2. A. Bulgak (10); 4. A. Siciliano (8); 5. C. Grande (5); 7. M. Aviñoa (4); 9. I. Giménez (6); 10. K. Rakovic (12); 11. M. García (12); 13. I. Mbulito (7); 14. M. E. Almendro (9); 22. G. Capel (4); 35. J. Asinde (9); 77. C. Estarellas (2).

PATERNA: 2. C. Che (-); 4. P. Saravia (14); 8. V. Sáez (10); 10. M. Galiana (3); 14. M. Llompart (7); 25. A. Traoré (4); 32. P. Gabriel (4); 33. L. Segura (3); 77. C. Sancho (1).

ÁRBITROS: - Óscar Navarro Camps y Miguel Hurtado Ruiz.

PARCIALES: 22/11, 23/9, 23/10, 20/16.

