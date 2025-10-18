Verstappen se apunta la pole sprint, con vuelta mágica de Alonso, sexto por delante de Sainz

Max Verstappen abrirá este sábado la parrilla de la carrera sprint en el Gran Premio de Estadios Unidos, que es el cuarto de la temporada con el formato a doble carrera. En una intensa sesión que ha reflejado la actual igualdad existente en el grupo de favoritos y también en la zona media, el vigente campeón ha vuelto a superar a los McLaren.

Norris saldrá segundo, con ventaja sobre el líder del Mundial, Oscar Piastri, tercero en parrilla, mientras que los españoles han exhibido un gran nivel, con Alonso sexto y Sainz, séptimo.

SQ1: Lando, al frente

Lando Norris, que había comandado la única sesión libre del fin de semana, ha comenzado también al frente en clasificación, liderando la primera ronda, con medios obligatorios, marcando su mejor vuelta al final (1.33.224).

El británico ha dejando a una décima a Max Verstappen (0.139) y a su compañero Oscar Piastri, tercero, a más de medio segundo.

En un final precipitado, con muchos coches buscando vuelta al límite del tiempo, Alonso ha tenido suerte con el tráfico y ha podido acceder a la siguiente tanda en duodécima posición, mientras que Carlos Sainz, que ha abordado la ‘qualy’ a ciegas después de que sus problemas con la caja de cambios en Libres 1 le dejaran apenas sin rodar y solo con duros, lo ha compensado colocándose sexto.

Tsunoda y Lawson, que pelean por mantenerse en la parrilla en 2026, han tenido que ir a fondo en la salida de boxes buscando la posición para intentar llegar a meta, sin embargo no lo han logrado el japonés se ha quedado fuera, al igual que Bearman, Colapinto, Ocon y Bortoleto, eliminados a las primeras de cambio.

SQ2: Alonso y Sainz, a tercera ronda

Verstappen ha empezado marcando la referencia en pista, de nuevo con medios, y como en la ronda anterior, Norris ha vuelto a mejorar el crono del neerlandés, con Piastri tercero. Sainz cerraba el top cinco provisional a falta de 3 minutos y Alonso superaba a un Mercedes (Antonelli) y a los dos Ferrari, en séptima plaza, mientras su compañero Stroll se situaba en zona de riesgo.

Los tres primeros se han quedado en boxes, ya clasificados, mientras en la zona media, con máxima igualdad, los Williams no podían completar su último intento y Sainz, aún así ,ha pasado a la Sq3 en sexto puesto.

Fernando Alonso se ha salvado 'in extremis' (9º) y Hamilton (10º) ha dejado fuera a Antonelli por 6 milésimas en una tanda muy ajustada. Junto al piloto italiano han quedado descartados Hadjar, Gasly, Stroll y Lawson.

SQ3: Verstappen, líder al sprint

Russell, que viene de ganar en Singapur y de firmar su renovación por Mercedes , se ha quedado como único representante de su equipo en pista, frente a los McLaren, los Ferrari, los Williams, Alonso y un sorprendente Nico Hülkenberg, que ha exprimido el Sauber para llegar a la última ronda de clasificación.

El británico ha cerrado su primera vuelta con neumáticos blandos con el mejor crono provisional (1.32.8), seguido por Sainz, con ventaja sobre su compañero Albon, y a la espera de los grandes favoritos, Norris, Piastri y Verstappen.

El viento ha aflojado y Hülkenberg, lanzado, lo ha aprovechado para escalas hasta la primera plaza (1.32.645). Hasta que ha llegado Norris, un 'misil' al volante del McLaren (1.32.214), para poner orden. Pero cuando el equipo 'papaya' ya celebraba la mini pole en Austin, Verstappen ha vuelto a mejorarles para asestar el golpe definitivo.

Max, que ha superado por 71 milésimas a Norris, con un tiempo de 1.32.143, saldrá líder el carrera sprint por delante de los dos McLaren, con Piastri en desventaja respecto a su compañero. Alonso lo ha 'bordado' una vez más para ser sexto con su Aston Martin y mañana arrancará secundado por Sainz , séptimo.