Vadillo: "Nos está faltando madurez"

El Illes Balears Palma Futsal volverá a jugar este lunes en Son Moix, por fin como local en su pabellón habitual, tras un mes sin competir allí. Será ante un Noia Portus Apostoli en plena forma, y el técnico Antonio Vadillo reconoce que el equipo se enfrenta a una prueba exigente en un momento clave de la temporada.

"Nos enfrentamos a un equipo en una dinámica totalmente diferente”, advierte el entrenador. Mientras que los gallegos acumulan tres victorias consecutivas, los mallorquines llegan con dos derrotas seguidas. “Evidentemente, a nivel anímico ellos estarán bastante bien y en una situación cómoda. Nosotros, con la obligación de hacer un buen partido”, insiste.

Vadillo no esconde que el equipo arrastra un mal sabor de boca del último encuentro. “No nos sentimos cómodos y no fuimos nosotros”, admite. El duelo del lunes es, por tanto, una oportunidad para reencontrarse con las sensaciones, corregir errores y sumar tres puntos que pueden marcar la diferencia en una clasificación apretadísima. “Son tres puntos que servirían mucho para el primer objetivo, que es estar en la Copa de España”, recuerda.

Más allá del resultado, el técnico pone el foco en la actitud. “Nos va a tocar sufrir, correr, hacer un buen partido”, señala, consciente del buen momento que atraviesa Noia. Aun así, confía en el potencial del equipo: “Somos bastante fiables en casa, pero no se nos pueden escapar más puntos, y menos jugando en Son Moix”.

La autocrítica también tiene su espacio. Vadillo apunta a la falta de regularidad dentro de los propios partidos y pide más madurez competitiva. “Las sensaciones pueden cambiar de un momento a otro. Nos está faltando esa madurez. En los entrenamientos se puede trabajar, pero lo que lo determina es la competición. La pista no engaña”, reflexiona. “Tenemos que ser más regulares en el mismo partido, no tener esos altibajos, ser más compactos, porque tenemos equipo para ello”.

Por último, el técnico valora positivamente el regreso a Son Moix. “Dos partidos fuera de casa y el anterior como locales que fue en Galatzó. Esto también es un aspecto que te condiciona”, explica. “Pero estamos contentos por estar ya en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, y eso es un plus a nuestro favor”.

Alisson posa en el pabellón Joan Seguí. / Palma Futsal

Alisson: “La afición será nuestro sexto jugador”

Alisson se reencontrará con el que fue su equipo en la temporada 2022/23, en un duelo que considera especial. “Me gusta jugar contra equipos en los que ya he jugado”, reconoce el pívot. “Tengo amigos allí y creo que va a ser un buen partido. Para mí es especial”.

El equipo mallorquín llega al encuentro tras dos derrotas consecutivas, pero ha aprovechado la semana de trabajo para reforzar conceptos y mejorar sensaciones. “Lo sentimos por cómo fueron las derrotas”, admite Alisson. “Pero hemos trabajado bien, ajustando algunas cosas, y creo que estamos preparados para este partido”.

Enfrente estará un Noia que atraviesa un gran momento, con tres victorias seguidas. El jugador no duda al valorar el nivel del rival: “Muy difícil. Están en un momento muy bueno y creo que va a ser un partido duro”.

Uno de los factores que puede marcar la diferencia es el regreso del equipo a su pabellón habitual. Después de varias semanas fuera de casa, el grupo vuelve a Son Moix, algo que Alisson valora de forma muy positiva: “Volver a nuestra casa, con nuestra afición, es muy importante. Es un sexto jugador para nosotros y nos va a ayudar mucho”. Y concluye con un mensaje de optimismo: “El lunes volvemos a Son Moix y va a ser un gran día”.