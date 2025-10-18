Cómo el Tui Palma Marathon Mallorca se convirtió en el evento deportivo más grande y popular de la isla

Los expertos en Mallorca lo saben: el 3 de octubre de cada año se celebra el Tui Palma Marathon Mallorca. El evento se considera, en términos de número de participantes, el mayor acontecimiento deportivo de la isla. El operador turístico alemán es mucho más que prestador de nombre y patrocinador. Sin Tui, el maratón en Palma no existiría.

Estamos en el año 2004. Tui trabaja como agencia de viajes bajo este nombre casi exclusivamente en Alemania, Austria y Suiza. “Estábamos también activos en otros países, pero no como Tui”, dice el portavoz Magnus Hüttenberend. A lo largo de las décadas, el consorcio había comprado otros organizadores y aerolíneas. “Estos tenían en el logo la conocida sonrisa de Tui, pero no el nombre.”

El maratón en Palma estuvo inicialmente dirigido al público germanoparlante, que podía asociar algo con Tui. “Ya en aquel entonces teníamos colegas del área de eventos y marketing que vivían en Mallorca. Ellos ayudaron a construir el maratón en Palma”, dice Hüttenberend. La iniciativa encajaba perfectamente en el concepto del consorcio turístico. “Con Tui Sports existía una estrategia de marketing de gran alcance: apoyábamos carreras de caballos o torneos de golf.” O también al equipo de fútbol Hannover 96 – la sede de Tui está en Baja Sajonia. El gigante turístico fue durante mucho tiempo patrocinador de camisetas y prestador del nombre del estadio del actual equipo de segunda división.

En la primera edición participaron 2.188 corredoras y corredores. A partir de ahí, el maratón se convirtió rápidamente en un elemento consolidado en la isla. En los tiempos dorados, cuando se corría prácticamente con el sol – “Follow the sun”, era el eslogan – más de 10.000 participantes tomaban la salida en Palma. Tui contrataba artistas en los márgenes del recorrido y hacía que estrellas de la Playa como Peter Wackel promocionaran la carrera.

Despedida sorprendente

Tan repentinamente como nació el evento deportivo, así de rápido terminó, al menos por el momento, diez años después. En aquel entonces, la junta directiva decidió recortar drásticamente el patrocinio. Nada de dinero más para fútbol, carreras de caballos, maratón.

El dinero se necesitaba para la reestructuración del consorcio. “Nos concentramos en otras cosas”, dice Hüttenberend. El último Tui Marathon por el momento fue en 2014.

Los empleados locales, que habían creado el evento, quisieron continuar. Se hicieron cargo de la carrera y fundaron la empresa de eventos deportivos Kumulus, que todavía hoy organiza el Tui Palma Marathon Mallorca. “Sabían cómo se mueve el tema y buscaron otros socios”, dice Hüttenberend. Bajo la dirección de David Thompson desde Kumulus, la cadena hotelera Zafiro asumió temporalmente el patrocinio.

Sin embargo, la salida de Tui dejó un vacío que no se pudo llenar de esa manera. El número de participantes cayó por debajo del límite mágico de los 10.000 corredores. Ya no había celebridades en la línea de salida. El maratón perdió algo de brillo.

Entonces Tui no quiso quedarse de brazos cruzados. En 2024, el operador turístico volvió como patrocinador y prestador de nombre del maratón. Después de que otras empresas asociadas, entre ellas el grupo británico Thomson, se integraran por completo en el consorcio Tui en 2017, la marca tuvo que ser nuevamente “emocionalizada”, como lo expresa Hüttenberend. “Ahora éramos una marca global, la Coca-Cola de los viajes. Hacía falta una estrategia de patrocinio global.” En ese contexto, los responsables se acordaron del maratón. Además, internamente, los empleados preguntaban una y otra vez al jefe por qué ya no se participaba en Palma.

La alegría fue aún mayor cuando finalmente se logró. Según el estado actual, Tui es el patrocinador principal del maratón hasta 2030. “Los viajes de entrenamiento para correr o las vacaciones combinadas con eventos deportivos son cada vez más populares”, dice Hüttenberend. Esto también se refleja en el hecho de que, de los 8.500 participantes de este año, la mayoría pertenece a la llamada Generación Z, con menos de 30 años. Eso no había ocurrido nunca antes. “El maratón transmite también un sentimiento de comunidad gracias a la fiesta posterior en el Megapark”, dice Hüttenberend. A ello contribuyen también los 1.000 empleados de Tui que participan en la carrera. No pocos viven en Mallorca. “Somos uno de los mayores empleadores en las Baleares”, dice el portavoz. Tui pone además a disposición dos vuelos chárter desde Londres y Hannover. Y el crucero “Mein Schiff” también atraca en Palma antes del inicio, el 19 de octubre. A bordo hay una pista de running en la que los participantes pueden entrenar durante los diez días del crucero.

¿Vuelve el Kids Run?

El consorcio turístico también está considerando cómo seguir aumentando el número de participantes. El interés, evidentemente, existe. “La ciudad de Palma no permite más de 8.500 participantes debido al recorrido por el casco antiguo”, dice el portavoz de Tui.

Cambiar la ruta no es una opción. “Es una de las más bonitas del mundo. No tenemos que escondernos frente a Londres o Nueva York.” ¿Qué hacer entonces? Una idea es ampliar el programa complementario alrededor del maratón. “Con ello podemos activar deportivamente a los familiares que normalmente acompañan a los corredores. En el Tui Marathon de Chipre, por ejemplo, hay una carrera del vino, que pasa por diferentes bodegas. Algo así también sería concebible en Mallorca.

Como ahora también nuevamente en el Tui Marathon de Rodas, en Palma existía anteriormente una carrera infantil, el Kids Run. Después de 2014, sin embargo, resultó difícil conseguir los permisos para cerrar las calles un segundo día. Aunque aún no este año, quizá en 2026 podría ser posible, con el apoyo del consorcio turístico, que más grupos de corredores vuelvan a participar.