Los tatamis invaden el Palau d'Esports de Son Moix

El Palau Municipal d'Esports de Son Moix estrenó su recientemente remodelada pista este sábado, con la celebración del Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo. La cita ha congregado a cerca de 800 deportistas procedentes de todas las comunidades autónomas y de hasta siete países diferentes en la que ha sido la cuarta edición del evento, organizado por el Club Taekwondo Palma

Son Moix ha sido una fiesta. Desde bien temprano, las ocho pistas de competición que han englobado las modalidades de combate y poomsae, han ofrecido una gran variedad de combates de las distintas categorías en liza de una cita que ha contado con el apoyo institucional del Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca y el Govern balear.

Han participado taekwondistas desde la categoría precadete hasta la absoluta, dirigidos por árbitros nacionales e internacionales con todos los sistemas tecnológicos de última generación que han hecho del Mallorca Open -que ha tenido como director técnico a Antonio Navas- un torneo de primer nivel.

La clasificación general por equipos del Nivel A, la ha encabezado la Selección Balear, siendo segundo el Club Keumgang de Bélgica y con el Club Hankuk International School en la tercera plaza.

En el Nivel B se ha impuesto el Club Taekwondo Palma, completando el podio por este orden el Club Escuela Kumgang Marratxí y el Club Kukkiwon.