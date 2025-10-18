Triatlón
Sarzilla y Schär ganan la Challenge Peguera Mallorca
Jaume Florit y Victoria Benavides se proclaman campeones de Baleares de media distancia
Michele Sarzilla y Cathia Schär se adjudicaron la victoria en la Challenge Peguera Mallorca, que este sábado celebró su undécima edición y reunió a más de 1.600 triatletas en Calvià. El evento también sirvió para definir a los campeones de Baleares de 2025, títulos que se adjudicaron Jaume Florit y Victoria Benavides.
El evento agotó los dorsales de todos las actividades deportivas que componían el programa, logrando un crecimiento de asistencia global de más de un 10%. La estimación entre participantes y acompañantes que se han desplazado hasta Peguera para disfrutar de Challenge, se estima en cerca de 5.000 personas.
El día amaneció soleado y con un mar totalmente en calma en la playa de Torà, en donde arrancó la prueba a las 9 de la mañana. Más de 1.000 triatletas iniciaron los 1,9 km de natación, 90 km de bicicleta y 21 km de carrera a pie por las calles de Peguera.
La competición masculina fue igualada, con Justus Töpper (GER) liderando la natación y varios intentos de escapada en el sector ciclista. Damien le Mesnager (FRA) logró abrir una gran ventaja, llegando a la segunda transición con más de dos minutos de margen. En la carrera a pie, Mattia Sarzilla (ITA) estableció un ritmo infernal y, en el último kilómetro, superó al francés para lograr su primera victoria profesional.
Clasificación masculina
- Michele Sarzilla - 3:33:41
- Damien Le Mesnager - 3:33:59
- James Teagle - 3:41:36
Campeonato de Baleares
- Jaume Florit - 4:01:33
- Guillem Tomeu Vadell - 4:12:41
- Llorenç Soler -4:17:04
La carrera femenina comenzó con Daisy Davies (GBR) y Lena Meissner (GER) saliendo del agua primeras, con Cathi Schär (SUI) a 45 segundos. En el segmento de ciclismo, la suiza alcanzó a las dos líderes y logró superarlas. La germana intentó un ataque y finalmente entraron las 3 juntas en la T2. Una rápida transición permitió a Schär salir primera para la carrera a pie y fue aumentando su ventaja hasta la meta.
Clasificación femenina
- Cathia Schär - 4:09:09
- Lena Meißner - 4:12:20
- Daisy Davies - 4:13:08
Campeonato de Baleares
- Victoria Benavides - 4:47:11
- Chloe Serra - 4:49:39
- Nathalie Houdek - 5:05:30
