Sarzilla y Schär ganan la Challenge Peguera Mallorca

Michele Sarzilla y Cathia Schär se adjudicaron la victoria en la Challenge Peguera Mallorca, que este sábado celebró su undécima edición y reunió a más de 1.600 triatletas en Calvià. El evento también sirvió para definir a los campeones de Baleares de 2025, títulos que se adjudicaron Jaume Florit y Victoria Benavides.

El evento agotó los dorsales de todos las actividades deportivas que componían el programa, logrando un crecimiento de asistencia global de más de un 10%. La estimación entre participantes y acompañantes que se han desplazado hasta Peguera para disfrutar de Challenge, se estima en cerca de 5.000 personas.

El día amaneció soleado y con un mar totalmente en calma en la playa de Torà, en donde arrancó la prueba a las 9 de la mañana. Más de 1.000 triatletas iniciaron los 1,9 km de natación, 90 km de bicicleta y 21 km de carrera a pie por las calles de Peguera.

La competición masculina fue igualada, con Justus Töpper (GER) liderando la natación y varios intentos de escapada en el sector ciclista. Damien le Mesnager (FRA) logró abrir una gran ventaja, llegando a la segunda transición con más de dos minutos de margen. En la carrera a pie, Mattia Sarzilla (ITA) estableció un ritmo infernal y, en el último kilómetro, superó al francés para lograr su primera victoria profesional.

Clasificación masculina Michele Sarzilla - 3:33:41 Damien Le Mesnager - 3:33:59 James Teagle - 3:41:36 Campeonato de Baleares Jaume Florit - 4:01:33 Guillem Tomeu Vadell - 4:12:41 Llorenç Soler -4:17:04

La carrera femenina comenzó con Daisy Davies (GBR) y Lena Meissner (GER) saliendo del agua primeras, con Cathi Schär (SUI) a 45 segundos. En el segmento de ciclismo, la suiza alcanzó a las dos líderes y logró superarlas. La germana intentó un ataque y finalmente entraron las 3 juntas en la T2. Una rápida transición permitió a Schär salir primera para la carrera a pie y fue aumentando su ventaja hasta la meta.