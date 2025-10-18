Pilotades: El entrenador Andrés Vázquez debuta con el Rotlet Molinar de Tercera

El entrenador Andrés Vázquez debutará como técnico en el Rotlet Molinar de Tercera División mañana domingo, a las 16:30 horas y en el campo Es Puig. Este preparador ocupa el lugar de Álex Calero y trabaja para que el equipo logre la permanencia. Vázquez ha llegado con Juanan García como segundo entrenador, «formando un cuerpo técnico con ilusión, compromiso y muchas ganas de llevar al equipo a lo más alto».

El Manacor mide su potencial ante la Peña

El resto de la séptima jornada de Liga en la Tercera es: Inter Ibiza-Collerense (16:30) y Constància-Binissalem (17:00); y mañana domingo, Platges de Calvià-Son Cladera (12:00), Mercadal-Felanitx (12:00), Formentera-Santanyí (12:15), Cardassar-Portmany (16:00), Mallorca B-Alcúdia (17:00) y Manacor-Peña Deportiva (16:30).

El Son Verí visita hoy al Platges de Calvià B

Sexta jornada en la División de Honor: hoy, Platges Calvià B-Son Verí (16:00), Santa Catalina-Serverense (17:00), Esporles-Campos (17:00), Arenal-Inter Manacor (17:30), Alcúdia B-Pòrtol (19:15) y La Victoria-Alaró (19:30); y mañana domingo, Sóller-Andratx B (16:30), Ferriolense-Atlético Rafal (17:00) y Sineu-Sant Jordi (18:30).

El Balears femenino se desplaza a Barcelona

El Balears femenino se desplaza a Barcelona para medirse mañana domingo, a las 17:00, al Espanyol.

Derbi palmesano en el campo del Collerense

Quinta jornada de Liga en la Tercera División femenina: hoy sábado, Sant Lluís-Manacor (16:00); y mañana domingo, Ciutadella-Balears B (10:15), Collerense-Independiente (12:00), Son Sardina-Constància (12:00) y Mallorca Internacional-Algaida (18:00).

Vuelve la competición en Juvenil División de Honor

Retorna la Liga en la División de Honor juvenil con la disputa de la quinta jornada: hoy sábado, San Francisco-Girona (17:30); y mañana domingo, Mallorca-Real Zaragoza (11:00) y Gimnàstic Manresa-Constància (16:00).