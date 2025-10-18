Fútbol
Pilotades: El entrenador Andrés Vázquez debuta con el Rotlet Molinar de Tercera
El entrenador Andrés Vázquez debutará como técnico en el Rotlet Molinar de Tercera División mañana domingo, a las 16:30 horas y en el campo Es Puig. Este preparador ocupa el lugar de Álex Calero y trabaja para que el equipo logre la permanencia. Vázquez ha llegado con Juanan García como segundo entrenador, «formando un cuerpo técnico con ilusión, compromiso y muchas ganas de llevar al equipo a lo más alto».
El Manacor mide su potencial ante la Peña
El resto de la séptima jornada de Liga en la Tercera es: Inter Ibiza-Collerense (16:30) y Constància-Binissalem (17:00); y mañana domingo, Platges de Calvià-Son Cladera (12:00), Mercadal-Felanitx (12:00), Formentera-Santanyí (12:15), Cardassar-Portmany (16:00), Mallorca B-Alcúdia (17:00) y Manacor-Peña Deportiva (16:30).
El Son Verí visita hoy al Platges de Calvià B
Sexta jornada en la División de Honor: hoy, Platges Calvià B-Son Verí (16:00), Santa Catalina-Serverense (17:00), Esporles-Campos (17:00), Arenal-Inter Manacor (17:30), Alcúdia B-Pòrtol (19:15) y La Victoria-Alaró (19:30); y mañana domingo, Sóller-Andratx B (16:30), Ferriolense-Atlético Rafal (17:00) y Sineu-Sant Jordi (18:30).
El Balears femenino se desplaza a Barcelona
El Balears femenino se desplaza a Barcelona para medirse mañana domingo, a las 17:00, al Espanyol.
Derbi palmesano en el campo del Collerense
Quinta jornada de Liga en la Tercera División femenina: hoy sábado, Sant Lluís-Manacor (16:00); y mañana domingo, Ciutadella-Balears B (10:15), Collerense-Independiente (12:00), Son Sardina-Constància (12:00) y Mallorca Internacional-Algaida (18:00).
Vuelve la competición en Juvenil División de Honor
Retorna la Liga en la División de Honor juvenil con la disputa de la quinta jornada: hoy sábado, San Francisco-Girona (17:30); y mañana domingo, Mallorca-Real Zaragoza (11:00) y Gimnàstic Manresa-Constància (16:00).
- Ya se sabe el lugar en el que actuará Alejandro Sanz en Mallorca y el día en que se pondrán las entradas a la venta
- Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
- Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana
- Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
- Nuevas áreas para autocaravanas en Mallorca: por qué Son Serra es tan popular entre los campistas… y Muro no
- Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango y consideran a su hijo sospechoso
- Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095