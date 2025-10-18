Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

La East Mallorca Girls Cup entra en la fase decisiva

El torneo ya conoce los seis equipos que se disputarán el título en las tres categorías, alevín, infantil y cadete

El Barcelona infantil venció en penaltis al Atlético de Madrid.

El Barcelona infantil venció en penaltis al Atlético de Madrid. / Ariane Gramelspacher

Jaume A.

Palma

La séptima edición de la East Mallorca Girls Cup entra en la fase decisiva y ya conoce el nombre de los seis equipos que lucharán por alzarse con el título. El FC Barcelona, que en 2024 se impuso en las tres categorías, repetirá final en infantiles y alevines, ante Madrid CFF y Brommapojkarna, respectivamente. En cadetes, el Real Madrid se verá las caras con el FC Nordsjaelland.

El equipo blanco llegó a la final tras apear en semifinales al Madrid CFF en un emocionante derbi (3-1). En la otra semifinal, el único representante insular que alcanzó la penúltima ronda, el Mallorca International, no tuvo opción ante las danesas (0-3).

En infantiles, el FC Barcelona defenderá el título ante el Madrid CFF. En semifinales, empataron ante el Atlético de Madrid (1-1), en lo que fue la reedición de la última final, imponiéndose 4-3 en la tanda de penaltis. Su rival será el conjunto madrileño, que superó por la mínima al Chelsea (0-1).

Finalmente, en categoría alevín, el FC Barcelona tratará de revalidar el título ante el Brommapojkarna. En semifinales, las azulgranas se deshicieron del Sporting de Portugal (3-0) y en el duelo entre equipos suecos, el Hammarby Academy sucumbió ante el Brommapojkarna (1-4).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents