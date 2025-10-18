Fútbol
La East Mallorca Girls Cup entra en la fase decisiva
El torneo ya conoce los seis equipos que se disputarán el título en las tres categorías, alevín, infantil y cadete
La séptima edición de la East Mallorca Girls Cup entra en la fase decisiva y ya conoce el nombre de los seis equipos que lucharán por alzarse con el título. El FC Barcelona, que en 2024 se impuso en las tres categorías, repetirá final en infantiles y alevines, ante Madrid CFF y Brommapojkarna, respectivamente. En cadetes, el Real Madrid se verá las caras con el FC Nordsjaelland.
El equipo blanco llegó a la final tras apear en semifinales al Madrid CFF en un emocionante derbi (3-1). En la otra semifinal, el único representante insular que alcanzó la penúltima ronda, el Mallorca International, no tuvo opción ante las danesas (0-3).
En infantiles, el FC Barcelona defenderá el título ante el Madrid CFF. En semifinales, empataron ante el Atlético de Madrid (1-1), en lo que fue la reedición de la última final, imponiéndose 4-3 en la tanda de penaltis. Su rival será el conjunto madrileño, que superó por la mínima al Chelsea (0-1).
Finalmente, en categoría alevín, el FC Barcelona tratará de revalidar el título ante el Brommapojkarna. En semifinales, las azulgranas se deshicieron del Sporting de Portugal (3-0) y en el duelo entre equipos suecos, el Hammarby Academy sucumbió ante el Brommapojkarna (1-4).
