El TUI Marathon Mallorca reunirá a 8.500 atletas en Palma

Con la catedral como testigo y marco representativo de Palma, se presentó este viernes por la mañana en el Parc de la Mar el TUI Palma Marathon Mallorca 2025, presidida por el teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet; el organizador David Thompson y la representante de TUI, María José Durán, además de los distintos representantes de entidades oficiales y privadas que patrocinan el evento, que se celebrará este domingo. Mario Mola, tricampeón mundial de triatlón, es el ‘Dorsal de Oro’ de esta 21ª edición.

La competición contará con 8.500 participantes, de los cuales más del noventa por ciento son extranjeros y el cuarenta y seis por ciento son mujeres. La prueba también será Campeonato de Balears de maratón.

La matinal deportiva, que ocasionará cortes de tráfico y alterará el servicio municipal de autobuses, tendrá su inicio a las 8 de la mañana con la salida de los participantes en la distancia de los 10 km. A las 8:30 horas se dará la salida a los corredores de la media y el maratón.

La prueba es una competición diseñada para que los participantes (la mayoría extranjeros) puedan ver las excelencias de nuestra ciudad, especialmente el casco antiguo. No es una prueba dibujada para corredores que buscan una buena marca debido al trazado urbano, y un poco rompe piernas según los corredores expertos .

Tendrá catorce puntos de animación (incluso uno a cargo del Real Mallorca), el sábado habrá lugar la tradicional fiesta de la pasta, y por la tarde tendrá lugar la carrera infantil, que tiene gran aceptación.

Respecto al campeonato de Baleares podríamos decir que por los inscritos es más bien un campeonato de Baleares máster ya que el más joven es el M35 Toni Gran, que es unos de los aspirantes al título absoluto.

En definitiva, una gran manifestación deportiva turística, para lo que realmente está enfocada la carrera en un momento de la temporada otoñal y en la que la ocupación turística necesita promoción, cosa que se ha conseguido con éxito. n