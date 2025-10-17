Fútbol
Suerte dispar de los equipos mallorquines en la segunda jornada East Mallorca Girls Cup
La segunda jornada del torneo internacional de fútbol base que se disputa hasta el domingo en Cala Millor, Son Servera, Sant Llorenç y Capdepera ha servido para que los principales aspirantes al título en las tres categorías en disputa se posicionen para alcanzar las semifinales. Por lo que se refiere a los representantes insulares, suerte dispar ante el potencial de sus rivales.
En categoría cadete, Madrid CFF, Real Madrid, Diamonds, Athletic Club, Mallorca International y Nordsjelland se disputan el primer puesto en los cuatro grupos que dan acceso a la siguiente fase. La cara es el Mallorca International, que suma cuatro victorias en cuatro partidos, y la cruz el San Francisco, que todavía no ha conseguido estrenar su casillero de puntos.
En categoría infantil, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Brommapojkarna, Chelsea y Dalum/Naesby son los mejor posicionados para alcanzar las semifinales. La Academia Vicente del Bosque y la selección Cata Coll ocupan la tercera posición en sus respectivos grupos mientras que el San Francisco, con un punto, y La Salle, sin puntuar, cierran los suyos.
En categoría alevín, el FTA Scandinavia ya ha asegurado su presencia en semifinales, donde podrían acompañarle Sporting de Portugal, FC Barcelona y Brommapojkarna. La Salle suma una victoria y tres derrotas mientras que el debutante RCD Mallorca está pagando la mayor experiencia de sus contrincantes.
