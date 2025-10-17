Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suerte dispar de los equipos mallorquines en la segunda jornada East Mallorca Girls Cup

Una jugadora de la Salle, conduciendo el balón / Ariane Gramelspacher

Redacción Deportes

Palma

La segunda jornada del torneo internacional de fútbol base que se disputa hasta el domingo en Cala Millor, Son Servera, Sant Llorenç y Capdepera ha servido para que los principales aspirantes al título en las tres categorías en disputa se posicionen para alcanzar las semifinales. Por lo que se refiere a los representantes insulares, suerte dispar ante el potencial de sus rivales.

En categoría cadete, Madrid CFF, Real Madrid, Diamonds, Athletic Club, Mallorca International y Nordsjelland se disputan el primer puesto en los cuatro grupos que dan acceso a la siguiente fase. La cara es el Mallorca International, que suma cuatro victorias en cuatro partidos, y la cruz el San Francisco, que todavía no ha conseguido estrenar su casillero de puntos.

Una jugadora del Mallorca Internacional, en una disputa de balón / Ariane Gramelspacher

En categoría infantil, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Brommapojkarna, Chelsea y Dalum/Naesby son los mejor posicionados para alcanzar las semifinales. La Academia Vicente del Bosque y la selección Cata Coll ocupan la tercera posición en sus respectivos grupos mientras que el San Francisco, con un punto, y La Salle, sin puntuar, cierran los suyos.

En categoría alevín, el FTA Scandinavia ya ha asegurado su presencia en semifinales, donde podrían acompañarle Sporting de Portugal, FC Barcelona y Brommapojkarna. La Salle suma una victoria y tres derrotas mientras que el debutante RCD Mallorca está pagando la mayor experiencia de sus contrincantes.

