Rudy: «Todo lo que he podido conseguir ha sido por la familia»

«Todo lo que he podido conseguir ha sido por la familia». Rudy Fernández destacó la importancia de su familia en su discurso de agradecimiento en la gala de la 5ª Promoción del Hall of Fame del Baloncesto Español. El mallorquín, dos veces campeón del mundo y uno de los jugadores con mejor palmarés, fue uno de los deportistas y clubes que este año se han unido al selecto grupo de elegidos de la FEB.

La gala, que se celebró en Llieda este jueves por la noche, estuvo presentada por Marta Fernández, hermana de Rudy, y fue organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) junto al diario As.

«Tenía algo escrito, pero es mejor dar el agradecimiento a todos los que han considerado que podía estar aquí, sobre todo en esta quinta, el ‘5’ que me ha acompañado siempre», afirmó Rudy al principio de su discurso.

«Tengo que hablar del gran orgullo que significa tener hoy aquí a mi lado a mi hermana, Marta, gracias por haber sido mi referente, hemos estado juntos en todos los momentos… Mi hermana merece este momento y también mi madre; mamá, te quiero mucho, todo lo que he conseguido ha sido gracias a ti y a papá. Siempre os he tenido al lado, apoyando», señaló el mallorquín, el jugador más veces internacional con España (266) y el único que hasta la fecha ha disputado seis Juegos Olímpicos.

«Cuando yo a mi padre le decía ‘yo quiero llamarme Jordi Villacampa’ y mi padre me decía que no, que tenía que ser ‘Rodolfo Fernández’ y mi madre dijo que no, que ‘Rudy’. Mis padres han sido nuestros referentes, y no quiero olvidarme de mis abuelos», recordó el mallorquín, que agregó: «Todo lo que he sido como jugador lo he conseguido por padre».

«Me crucé con el Real Madrid, un grandísimo club con el que he conseguido numerosos premios individuales y colectivos», añadió, y también tuvo palabras para la selección: «Con España tuve la suerte de coincidir con una generación increíble. Han sido dos décadas inolvidables, exitosas, todos los títulos son muy bonitos... pero me quedo con ‘La Familia’. El momento más duro de gestionar, en 2019, la Federación estuvo a mi lado, me cuidó».

Este año se han unido nueve miembros a un ‘Hall of Fame’ que ahora ya cuenta con 73. Los elegidos para integrarse en el selecto grupo han sido los jugadores españoles Rudy Fernández, Jordi Villacampa, Lucila Pascua y Ana Belén Álvaro, el estadounidense Joe Arlauckas (como jugador internacional), el entrenador Svetislav Pesic, el árbitro Santiago Fernández y los clubes Joventut Badalona y Estudiantes Madrid.