La Rafa Nadal Academy celebra su noveno aniversario

La Rafa Nadal Academy by Movistar celebra su aniversario, nueve años después de su inauguración el 19 de octubre del 2016. Casi una década después, se ha convertido en un centro deportivo y educativo consolidado que ha albergado anualmente decenas de torneos de todos los niveles, entre los que destaca el Rafa Nadal Open by Movistar, de la categoría ATP Challenger Tour, que ya acumula siete ediciones.

Vista panorámica de la Rafa Nadal Academy, 2025. / Rafa Nadal Academy

El constante crecimiento de la academia

El centro deportivo de alto rendimiento, con sede en Manacor, la ciudad natal del deportista, ha mantenido un crecimiento constante fiel a su misión: formar a jóvenes y adultos a través de la excelencia y los valores que han guiado la carrera de Nadal: esfuerzo, disciplina, resiliencia y espíritu de superación. El centro, en sus inicios contaba con 33 pistas de tenis al aire libre y hoy dispone ya de 45, cubiertas, al aire libre y semicubiertas. Además, una de las grandes apuestas del centro es el pádel y de esta forma la academia cuenta ya con 19 pistas.

A todo esto hay que sumarle el centro médico deportivo, el gimnasio, la residencia para deportistas y el Rafa Nadal School que ofrece una educación integral a alumnos de todo el mundo, entre otros servicios disponibles. Su modelo formativo combina el entrenamiento deportivo de alto rendimiento con una formación académica, que permite año tras año que los alumnos desarrollen su máximo potencial dentro y fuera de la pista.

Nuevas pistas de tierra indoor / Rafa Nadal Academy

Un proyecto muy galardonado

Durante esta década, el proyecto de la leyenda del tenis ha formado algunos de los jugadores más prometedores del tenis mundial, nombres como Casper Ruud, Jaume Munar o Alina Korneeva. En 2022, las instalaciones deportivas recibieron el Premio Joaquim Blume en los Premios Nacionales del Deporte, convirtiéndose en la primera academia de tenis en la historia en obtener este reconocimiento por su labor de promoción y fomento del deporte.

La Rafa Nadal Academy by Movistar, no para de crecer y evolucionar, celebrando ya casi una década de harmonía entre deporte y educación. Además, en el centro se encuentra, disponible para visitar, la primera y única exposición de la carrera de Rafa Nadal.