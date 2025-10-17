La plantilla del Sant Jordi pide a la RFEF que recapacite y que les deje jugar en su campo ante Osasuna

Una vez que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó ayer que el CD Sant Jordi no podrá disputar la histórica eliminatoria de Copa del Rey ante Osasuna en su estadio por motivos relacionados con la parte audiovisual, las reacciones no se han hecho esperar. La plantilla del conjunto palmesano ha emitido un comunicado conjunto en el que critica la decisión del ente, afirmando que les priva de vivir un día histórico en su campo y en su pueblo.

Desde el día del sorteo en el que se les emparejó ante el conjunto navarro, "todo el club se volcó para hacer realidad ese sueño. Se nos informó de que era necesario cumplir una serie de requisitos relacionados con la seguridad, el área y las instalaciones", explican en el escrito.

Este jueves era el día designado para la visita del delegado federativo al campo para evaluar la situación, comunicando tras ella que no autorizaba al Sant Jordi a disputar el choque, alegando que "no se sabe si cabrá el camión de televisión". Un motivo, critican, "sorprendente, teniendo en cuenta que no existe aún un operador confirmado para la retransmisión ni dimensiones exactas del citado camión", lamentan.

La plantilla, en el escrito, deja claro la tristeza y el malestar que les supone esta decisión. "Jugar este partido en nuestro campo significaba cumplir un sueño colectivo: el de un grupo de jugadores amateurs, vecinos, amigos y familiares que, con esfuerzo y sacrificio, han llegado a vivir algo que pocos en el fútbol modesto pueden imaginar. Era la oportunidad de compartir con nuestro pueblo un momento histórico", destacan.

Además, critican que el espíritu de la competición, que se abrió hace años para que más equipos participasen, queda manchado con decisiones así: "Si la Copa del Rey es la competición de todos los clubes federados, de todos los amantes del fútbol español, la que permite que los sueños de los equipos humildes se hagan realidad, no tiene sentido que esos sueños se desvanezcan entre burocracia y excusas técnicas".

Para acabar, piden a la RFEF que rectifique en su decisión de trasladar el partido a Son Malferit. "Pedimos, con respeto pero con firmeza, que se reconsidere la decisión y se permita al CD Sant Jordi disputar este histórico encuentro en su propio campo, con su gente, con su familia y con todos aquellos que han hecho posible que hoy estemos aquí", concluyen.