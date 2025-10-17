Baloncesto | Primera FEB
El Palmer Basket se deshace tras el descanso en La Coruña
Tercera derrota (91-75) en cuatro jornadas del equipo mallorquín, que es colista de Primera FEB
R. García
El Palmer Basket perdió en su visita al Leyma Coruña (91-75), en un partido donde los gallegos mostraron una gran superioridad ofensiva, especialmente en la segunda mitad, y es colista con tres derrotas tras cuatro jornadas en Primera FEB.
El Palmer Basket comenzó con fuerza, liderado por Golden Dike en el rebote y Tray Hollowell desde el triple, logrando una ventaja inicial de 7-16. Carralero y Feliu también destacaron en ataque, manteniendo a los mallorquines competitivos hasta el descanso (44-46).
Sin embargo, en el tercer cuarto, el Leyma Coruña intensificó su defensa, limitando al Palmer a solo cuatro puntos en nueve minutos, con Jorgensen, Diop y Jou brillando a gran nivel.
En el último cuarto, los locales consolidaron su dominio con un ataque casi impecable. Dike (11 puntos, 8 rebotes) y Hollowell (13 puntos) fueron los más destacados del Palmer Basket, pero no pudieron contrarrestar la plenitud en su juego del Leyma Coruña.
Ficha técnica
91 - Leyma Coruña (19/25/25/22): Cuevas (5),Jou (8), Braz (10), Diop (8), Cremo (10) –cinco inicial–, Jorgensen (22), Oillataguerre (-), Brnovic (7), Varela (-), Thiam (12) y Díaz (9).
75 - Palmer Basket (20/26/8/21): Urdiain (4), Dike (11), Carralero (10), Feliu (8), Hollowell (13) –cinco inicial–, Frierson (6), Scariolo (6), Chapela (8), Comendador (4) y Massoud (9).
Árbitros: Báez Batista, Garvín Domingo y Arresa Quintero.
