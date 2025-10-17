Grito de auxilio del Club de Vela Port d'Andratx

La reciente decisión judicial sobre la nueva configuración del Port d’Andratx pone al Club de Vela Port d’Andratx (CVPA) en una situación crítica, al reducir de manera significativa la superficie disponible para sus actividades náutico-deportivas y sociales. La resolución tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (la 4.2) es, a juicio de la junta directiva, "la peor de las dos propuestas presentadas por Ports de les Illes Balears (PortsIB) al citado tribunal, cuando la rechazada (la 4.1), opción principal para PortsIB, deja al CVPA suficiente espacio para el desarrollo de sus actividades, incluso reduciéndolo notablemente, y cumple correctamente la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que marca los márgenes de la solución".

Por estos motivos, la directiva del club adritxol, afirma en un comunicado que se ven obligados "a poner en conocimiento de la opinión pública nuestra frontal oposición a una medida que puede llegar a cerrar las puertas de un club ejemplar, al tiempo que solicitamos que se vuelva a tomar en consideración la opción 4.1 de PortsIB". El CVPA afronta graves riesgos "de cara a la continuidad de sus programas deportivos, formativos y sociales, que desde hace más de cinco décadas constituyen un referente en la comarca de Andratx y un foco aglutinador del tejido social del Ponent de Mallorca".

"Acogiéndonos a la misma filosofía que emana del auto judicial cuando afirma que el futuro concesionario es el perjudicado por una actuación administrativa de la primera década de este siglo y no puede quedar menoscabado por los efectos negativos de aquella decisión, el Club de Vela tampoco debe quedar menoscabado por la misma actuación administrativa, aunque en aquella ocasión fuera favorable a este Club", añaden.

Como entidad sin ánimo de lucro, el CVPA defiende "un modelo basado en el servicio público, la educación y la integración social del que fue pionero. Su labor trasciende la gestión de amarres: forma deportistas, promueve la igualdad de oportunidades, fomenta el respeto por el mar y cohesiona la comunidad. Fruto de todo ello, somos un referente internacional en vela inclusiva y en la integración de personas con discapacidad en el deporte náutico. Reivindicamos la preservación de estos valores y no solamente los económicos", continúan.

A pesar de esta situación, e independientemente de la resolución judicial definitiva, el CVPA reafirma su voluntad de continuar desarrollando las actividades náutico-deportivas, educativas y sociales, "aunque a día de hoy desconozcamos cómo y dónde".