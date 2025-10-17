Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico y autobuses afectados por la TUI Palma Marathon Mallorca

Los cierres, según los tramos, se iniciarán a las 01:00 horas del domingo y se mantendrán hasta las 17:00 horas

Foto de la salida de la TUI Palma Marathon Mallorca 2024

Foto de la salida de la TUI Palma Marathon Mallorca 2024 / Rafa Babot (TUI Palma Marathon)

Redacción Deportes

Palma

Palma acoge este domingo, 19 de octubre, la 21ª edición del TUI Palma Marathon Mallorca, todo un clásico del calendario atlético que reunirá a miles de personas entre el Paseo Marítimo de Palma y la centro de la ciudad. La prueba ocasionará cortes de tráfico y de distintas calles, afectando también a varias líneas de autobuses, que verán modificados sus recorridos.

La prueba, con tres distancias (10.000 metros, media maratón y maratón), contará con diversas actividades que complentarán la cita del domingo. Este sábado, entre las 11:00 y las 19:00 horas se podrá recoger el dorsal y asistir a la Expo que l aorganización ha habilitado en el Parc de la Mar, en donde el domingo se ubicará la línea de salida y de meta.

Cortes de tráfico

  • El Passeig Marítim, desde Porto Pi hasta el Portixol permanecerá cerrado al tráfico entre las 06:30 y las 13:00 horas
  • El tramo del Passeig Marítim desde Antoni Maura hasta la Costa del Gas, en dirección Andratx, estará cerrado de 01:00 a 17:00 horas
  • El tramo del Passeig Marítim desde Antoni Maura hasta la Costa del Gas, en dirección Aeroport-Llucmajor, estará cerrado al tráfico de 6:30 a 15:00 horas
  • El Centro de Palma estará cerrado al tráfico de 7:00 a 14:00 horas
Mapa del recorrido y horarios de la Tui Palma Marathon Mallorca 2025

Mapa del recorrido y horarios de la Tui Palma Marathon Mallorca 2025 / .

Líneas de autobús afectadas

Desde las 06:00 hasta las 16:00 horas, aproximadamente, varias líneas se verán afectadas con motivo de la TUI Palma Marathon 2025. Se pueden consultar rutas alternativas en el archivo adjunto

Las líneas 1 y 30 no circularán durante el desvío. En el Passeig Mallorca y zona de Avenidas, la carrera discurrirá por el carril del bus, por tanto quedarán anuladas las paradas 203 Passeig Mallorca, 205 Instituts, 206 Instituts, 1051 Alemanya-Comte de Sallent, 981 Alemanya-Comte de Sallent, 1330 Alemanya-Comte de Sallent, 543 Alemanya-Comte de Sallent, 457 Escola Graduada y 458 Porta des Camp.

