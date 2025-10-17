Atletismo
Cortes de tráfico y autobuses afectados por la TUI Palma Marathon Mallorca
Los cierres, según los tramos, se iniciarán a las 01:00 horas del domingo y se mantendrán hasta las 17:00 horas
Palma acoge este domingo, 19 de octubre, la 21ª edición del TUI Palma Marathon Mallorca, todo un clásico del calendario atlético que reunirá a miles de personas entre el Paseo Marítimo de Palma y la centro de la ciudad. La prueba ocasionará cortes de tráfico y de distintas calles, afectando también a varias líneas de autobuses, que verán modificados sus recorridos.
La prueba, con tres distancias (10.000 metros, media maratón y maratón), contará con diversas actividades que complentarán la cita del domingo. Este sábado, entre las 11:00 y las 19:00 horas se podrá recoger el dorsal y asistir a la Expo que l aorganización ha habilitado en el Parc de la Mar, en donde el domingo se ubicará la línea de salida y de meta.
Cortes de tráfico
- El Passeig Marítim, desde Porto Pi hasta el Portixol permanecerá cerrado al tráfico entre las 06:30 y las 13:00 horas
- El tramo del Passeig Marítim desde Antoni Maura hasta la Costa del Gas, en dirección Andratx, estará cerrado de 01:00 a 17:00 horas
- El tramo del Passeig Marítim desde Antoni Maura hasta la Costa del Gas, en dirección Aeroport-Llucmajor, estará cerrado al tráfico de 6:30 a 15:00 horas
- El Centro de Palma estará cerrado al tráfico de 7:00 a 14:00 horas
Líneas de autobús afectadas
Desde las 06:00 hasta las 16:00 horas, aproximadamente, varias líneas se verán afectadas con motivo de la TUI Palma Marathon 2025. Se pueden consultar rutas alternativas en el archivo adjunto
Las líneas 1 y 30 no circularán durante el desvío. En el Passeig Mallorca y zona de Avenidas, la carrera discurrirá por el carril del bus, por tanto quedarán anuladas las paradas 203 Passeig Mallorca, 205 Instituts, 206 Instituts, 1051 Alemanya-Comte de Sallent, 981 Alemanya-Comte de Sallent, 1330 Alemanya-Comte de Sallent, 543 Alemanya-Comte de Sallent, 457 Escola Graduada y 458 Porta des Camp.
