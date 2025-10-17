Catalina Fuster aspira al título en el Europeo de Aprendices

La conductora artanenca Catalina Fuster, con su participación en el Europeo de Conductores Aprendices, será la gran protagonista de la doble jornada de carreras del fin de semana en Mallorca. Este campeonato se disputará mañana sábado en el Hipòdrom de Manacor y el domingo 19 en Son Pardo.

Con una trayectoria destacada y la experiencia de haber representado a España en ediciones anteriores, Catalina Fuster luchará por conquistar el título continental en esta prestigiosa competición organizada por la Unión Europea de Trote y la Federación Balear de Trote. El campeonato, que cumple su edición número 39, reunirá a representantes de doce países y constará de cinco pruebas puntuables.

Tres se disputarán en Manacor, en donde participarán ocho conductores por carrera (cada uno en dos pruebas) debido a las características del Municipal. Los otras dos se desarrollarán en Son Pardo, con los doce competidores en liza. Estas carreras determinarán qué conductor se corona como campeón de Europa este año.

La Federación Balear, que organiza el evento por séptima vez desde 1986, ha visto a tres de sus conductores alcanzar el título en anteriores ocasiones: Bartomeu Llobet (1992), Francesc Bennàsar (2010) y Sebastiana Pocoví (2017).

Un buen palmarés

Una lista a la que aspira a entrar una Catalina Fuster que presenta un buen palmarés, con 81 victorias en 292 carreras y un alto porcentaje de podios. Además, su experiencia y habilidad la convierten en una de las favoritas para alzarse con el título este fin de semana anta la afición mallorquina .

El sábado, la jornada en Manacor comenzará a las 15:55 horas con la presentación de los conductores, seguida de una prueba de minitrote y las tres carreras puntuables.

El domingo, en Son Pardo, la acción arrancará a las 16:30 horas con las dos pruebas finales que decidirán al mejor conductor en este Campeonato de Europa de aprendices.