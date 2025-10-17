LaLiga
La AFE anuncia una plantón al inicio de los partidos de la novena jornada de LaLiga por el encuentro de Miami
Los jugadores harán un parón simbólico de 30 segundos antes del comienzo de cada encuentro en una medida pactada con los capitanes de todos los clubs, excepto el Villarreal y el Barça
Redacción
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, ha anunciado que en el inicio de cada encuentro de la novena jornada de Liga los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la "falta de transparencia, diálogo y coherencia" de la patronal, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.
El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubs que deben disputar ese encuentro el 20 de diciembre en Miami. La AFE ha tomado esta decisión "para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club", según recoge su nota.
"Propuestas quiméricas"
"Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual", agrega el sindicato en su comunicado.
