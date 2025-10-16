El Sant Jordi-Osasuna se jugará en Son Malferit

El Sant Jordi-Osasuna tendrá que jugarse en Son Malferit. Tras la inspección realizada esta mañana por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha considerado que el campo del equipo palmesano no cumple los requisitos necesarios para la parte audiovisual. Por tanto, los mallorquines no podrán jugar en su feudo el partido de Copa del Rey ante el equipo navarro.

El club había paliado "todas las deficiencias", según explica el presidente Jaume Gelabert a este diario, pero la inspectora no ha dado el visto bueno final porque el camión que se utiliza para llevar a cabo la retransmisión televisiva "no pasa".

El dirigente del Sant Jordi asegura que "lo habían preparado todo bien" para que el choque pudiera disputarse en su campo. "Teníamos el iluminado, las gradas... Todas esas cosas estaban ya cogidas y habladas. Teníamos los presupuestos hechos y las deficiencias controladas. Hasta habíamos podado los árboles para que no se viesen en la televisión", cuenta.

El problema, como expresa el presidente, ha sido el camión. Gelabert sostiene que podrían pensarse algunas soluciones, como llevar "dos unidades pequeñas", pero la inspectora ha sido "muy reacia a dar una alternativa", según manifiesta el dirigente.

El partido se disputará finalmente en Son Malferit, tal y como ha confirmado Jordi Horrach a Diario de Mallorca. El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) explica que deberá instalarse "iluminación especial"

Jaume Gelabert se mostró también visiblemente descontento por el resultado de la inspección, aunque todavía no sea oficial. "Estamos cabreados porque hemos hecho un gran trabajo", afirma.

El presidente reclamó más empatía por parte de la RFEF con los equipos pequeños en este tipo de situaciones: "Hablan del fútbol modesto y después solo ponen pegas. Lo verdaderamente importante es el terreno de juego", proclama.

Por el momento, el Sant Jordi tendrá que esperar al informe final de la Federación. Y en el caso de que no haya suerte, esperar a que el choque pueda jugarse en Son Malferit, algo que tampoco puede garantizarse.